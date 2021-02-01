Під Дніпром 'слуга народу' за безцінь забрав землі фермерів – ЗМІ

Депутат Дніпровської обласної ради від партії "Слуга народу" Володимир Рой нібито за безцінь забрав десятки гектарів сільськогосподарських угідь у фермерів у Синельниківському районі.

Про це повідомляє видання 49000.com.ua. Як пишуть журналісти, є ймовірність, що, коли відкриється ринок землі, угіддя опиняться у руках "слуги народу", а їх законні власники залишаться без свого майна.

Рой разом з сім'єю володіє фермерським господарством "ЛІК", яке працює на землях, орендованих у жителів Синельниківського району. При цьому, як пишуть журналісти Рой платить їм за це "мізерні гроші".

Журналісти наводять приклад того, як суд відмовляє селянам у праві розпоряджатися своєю ж власністю, коли ті намагаються вимагати більшу плату або розірвати договір.

Так, за інформацією сайту, в 2011 році місцевий житель здав підприємству "слуги народу" ділянки землі майже на 17 гектарів. Коли в 2015 році закінчився термін дії договору, власник землі вирішив розірвати договір, або підняти оренду. Тоді, як стверджують журналісти, з'ясувалося, що договір оренди продовжений, причому Рой призначив копійчану оренду.

"У договорі прописали, що в місяць фермер буде отримувати аж 58 гривень за гектар. Власник землі про договір не знав і вважає, що підпис підробили. Тоді він пішов у Синельниківський міськрайонний суд. Але там порахували, що претензії фермера неправомірні. Це ж підтвердили в апеляції", – сказано в матеріалі.