Перемога Філатова в першому турі в першу чергу вигідна Дніпру, – експерт

Перемога в першому турі на місцевих виборах в Дніпрі чинного мера, одного з лідерів партії "Пропозиція" Бориса Філатова в першу чергу вигідна місту і самим городянам.

Таку думку висловив політичний аналітик Олександр Кочетков, передає Дніпровська панорама. Він згоден з даними останніх досліджень авторитетних соціологічних інституцій, згідно з якими Філатов – єдиний з кандидатів на крісло міського голови, хто має достатній потенціал для перемоги в першому турі

Кочетков також нагадав: зараз відбувається те, про що раніше попереджали аналітики. У парламенті від "слуг народу" зареєстрований проект постанови ВР за №4234, яким пропонується скасувати другий тур місцевих виборів під приводом боротьби з пандемією COVID-19. Однак експерти вказують на іншу мету – уникнути повного провалу кандидатів від пропрезидентської партії.

Дніпро Кочетков вважає своїм рідним містом. За його словами, перемога Філатова вже в першому турі вигідна перш за все місту і його жителям. В іншому випадку в Дніпрі знову загостряться брудна боротьба, провокації, в тому числі, і з підключенням силовиків. Все це може виявитися вкрай болючим для Дніпра, адже місцеве самоврядування змушене буде відволікатися на ці речі, а не вирішувати нагальні проблеми обласного центру.

На думку політичного аналітика, в разі перемоги в один тур противники Філатова все ж увіллються в конструктивне русло – покричать, поскриплять зубами тиждень-два, але потім міськрада все ж приступить до роботи під його керівництвом.

"По-перше, Філатов любить своє місто, а по-друге, він навчився працювати мером, можу впевнено це сказати, порівнюючи його досягнення з тим часом, коли він тільки вступив на посаду міського голови. На відміну від багатьох інших, він – живий і розсудливий, і може працювати з різними силами на благо Дніпра", – вважає Кочетков.