Перемога Філатова на виборах в Дніпрі показала нищівну поразку "Слуги народу" – експерти

Феноменальна перемога Бориса Філатова на виборах мера Дніпра свідчить про те, що чинному міському голові вдалося зломити олігархічні і кримінальні схеми, що працювали в регіоні протягом багатьох десятиліть.

Про це пише видання "Наше місто". Як зазначають журналісти, експерти впевнені: отримавши від жителів обласного центру підтримку, що перевищує 80% голосів, Філатов продемонстрував всій країні здатність якісного місцевого самоврядування консолідувати конструктивні сили навколо реального розвитку громад.

На думку експертів, як стверджує видання, такий впевнений результат Філатова став неприємним ударом, перш за все, для керівництва області, представленого переважно пропрезидентською партією "Слуга народу".

Вона, як повідомлялося раніше, висувала на вибори мера власного кандидата. Їм вимушено, як вважають політологи, став головний лікар обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко. Навіть незважаючи на потужну медійну підтримку і використання адміністративного ресурсу, в першому турі голосування він не зміг набрати і 10% голосів містян, сказано в матеріалі.

Сергій Риженко

"Безумовно, переважаюча підтримка Філатова жителями обласного центру ставить хрест на можливих спробах обласного керівництва продовжити свою корупційну практику. Але сам регіон від сформованої після другого туру ситуації тільки виграє", – пишуть журналісти.