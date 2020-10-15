Озеленення 2020: в Дніпрі промислові гіганти висадили дерева

15 жовтня у Дніпрі працівники ДТЕК разом із представниками Дніпровської міської ради висадили майже 100 дерев у мікрорайоні Чаплі.

Таким чином великі промислові підприємства також долучаються до комплексної програми з озеленення міста, яку ініціював міський голова Борис Філатов, та декадника #Дніпро_квітучий. У ньому також бере участь міський департамент благоустрою та інфраструктури.

"Це один із численної низки заходів, які проходять у Дніпрі в рамках комплексної програми та декадника з озеленення. Дуже радує, що окрім комунальних підприємств, громадських організацій та просто небайдужих містян до ініціативи долучаються великі промислові підприємства, такі як ДТЕК, наприклад. Разом із тим, ми сподіваємося, що й інші підприємства приєднаються", – зазначив директор департаменту екологічної політики ДМР Олег Семенко.

У Дніпрі працівники ДТЕК та міськради висадили дерева

У Дніпрі працівники ДТЕК та міськради висадили дерева

За словами директора ВП "ДТЕК Придніпровська ТЕС" Анатолія Боричевського, цього року підприємство планує висадити 300 дерев. Сьогодні висадили майже 100, всі інші посадять у найближчі декілька днів.

"Наразі висаджуємо клени. Породи дерев та локації ми обирали разом із міської владою. Дії направлені на покращення екології – це пріоритетний напрямок у розвитку нашого підприємства, власне тому ми щороку висаджуємо молоді дерева там, де це необхідно. Зелене місто – це мета кожного з нас", –сказав Анатолій Боричевський.

У Дніпрі працівники ДТЕК та міськради висадили дерева

У Дніпрі працівники ДТЕК та міськради висадили дерева

На локаціях, де висаджували дерева, була присутня голова комітету з питань екології, захисту довкілля та сталого розвитку Громадської ради при ДМР Маріанна Мірошниченко.

"Як представник громадськості я стежу за виконанням умов меморандуму, який було підписано між ДТЕКом та Дніпровсьою міською радою. Суть його полягає у тому, щоб підприємство захищало оточуюче середовище та проводило озеленення своєї території та міста. Наразі немає ніяких нарікань щодо виконання ДТЕКом своїх зобов’язань", – розповіла Маріанна Мірошниченко.

У Дніпрі працівники ДТЕК та міськради висадили дерева

У Дніпрі працівники ДТЕК та міськради висадили дерева

Клени висадили біля вулиці Каширської, створивши природну перешкоду для поглинання пилу з повітря. А на вулиці Електричній у районі дамби висадили деревця уздовж пішохідної алеї.

"До селища Чаплі по вулиці Електричній пролягає пішохідна доріжка. Минулого року ми тут висаджували дерева, але деякі з них були поламані вандалами або не прижилися, замість них ми наразі висаджуємо інші. Сподіваємося, ці саджанці стануть великими деревами та будуть радувати око багато років", – розповіла начальниця відділу екології ВП "ДТЕК Придніпровська ТЕС" Ірина Листопад.

У Дніпрі працівники ДТЕК та міськради висадили дерева