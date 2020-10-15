Озеленення 2020: в Дніпрі промислові гіганти висадили дерева

15 жовтня у Дніпрі працівники ДТЕК разом із представниками Дніпровської міської ради висадили майже 100 дерев у мікрорайоні Чаплі.

Таким чином великі промислові підприємства також долучаються до комплексної програми з озеленення міста, яку ініціював міський голова Борис Філатов, та декадника #Дніпро_квітучий. У ньому також бере участь міський департамент благоустрою та інфраструктури.

"Це один із численної низки заходів, які проходять у Дніпрі в рамках комплексної програми та декадника з озеленення. Дуже радує, що окрім комунальних підприємств, громадських організацій та просто небайдужих містян до ініціативи долучаються великі промислові підприємства, такі як ДТЕК, наприклад. Разом із тим, ми сподіваємося, що й інші підприємства приєднаються", – зазначив директор департаменту екологічної політики ДМР Олег Семенко.

За словами директора ВП "ДТЕК Придніпровська ТЕС" Анатолія Боричевського, цього року підприємство планує висадити 300 дерев. Сьогодні висадили майже 100, всі інші посадять у найближчі декілька днів.

"Наразі висаджуємо клени. Породи дерев та локації ми обирали разом із міської владою. Дії направлені на покращення екології – це пріоритетний напрямок у розвитку нашого підприємства, власне тому ми щороку висаджуємо молоді дерева там, де це необхідно. Зелене місто – це мета кожного з нас", –сказав Анатолій Боричевський.

На локаціях, де висаджували дерева, була присутня голова комітету з питань екології, захисту довкілля та сталого розвитку Громадської ради при ДМР Маріанна Мірошниченко.

"Як представник громадськості я стежу за виконанням умов меморандуму, який було підписано між ДТЕКом та Дніпровсьою міською радою. Суть його полягає у тому, щоб підприємство захищало оточуюче середовище та проводило озеленення своєї території та міста. Наразі немає ніяких нарікань щодо виконання ДТЕКом своїх зобов’язань", – розповіла Маріанна Мірошниченко.

Клени висадили біля вулиці Каширської, створивши природну перешкоду для поглинання пилу з повітря. А на вулиці Електричній у районі дамби висадили деревця уздовж пішохідної алеї.

"До селища Чаплі по вулиці Електричній пролягає пішохідна доріжка. Минулого року ми тут висаджували дерева, але деякі з них були поламані вандалами або не прижилися, замість них ми наразі висаджуємо інші. Сподіваємося, ці саджанці стануть великими деревами та будуть радувати око багато років", – розповіла начальниця відділу екології ВП "ДТЕК Придніпровська ТЕС" Ірина Листопад.