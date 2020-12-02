ОДА в Дніпрі замовить томограф у фірми, яку підозрюють у крадіжках

Переможцем тендеру на закупівлю системи дослідження тканин людини, який провела Дніпропетровська обласна державна адміністрація, стала київська фірма ТОВ "УКР ДІАГНОСТИКА". Раніше її запідозрили в несумлінності.

Як повідомляє Інформатор. Гроші, згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, фірма заснована в жовтні 2002 року. Керівником є Ольга Крівокобільська. З 2016 по 2020 роки фірма перемогла в 545 тендерах на загальну суму 2,41 млрд грн, з яких 53,7 млн – у Департаменту охорони здоров'я ДОДА.

Підприємство фігурує в кількох кримінальних провадженнях. Так, головним слідчим управлінням Нацполіціі встановлено, що фірма брала участь в схемі з продажу ліків і обладнання за завищеними цінами Одеському національному медичному університету на суму 580 млн грн. протягом 2016-2018 років. Відповідно правоохоронцями було відкрито кримінальне провадження № 12018000000000765.

Також Сумською Нацполіцією підприємство звинувачується в крадіжці 900 тис. ююджетних коштів при продажу системи рентгенографічної та флюороскопічної OPERA-T30cs у Сумську обласну дитячу лікарню в грудні 2016 року. Як виявилося, обладнання було зроблено з більш дешевих деталей різних фірм, наприклад, TOSHIBA Electron. Аналогічно в м.Городок Хмельницької області місцева лікарня переплатила 1,3 млн грн при закупівлі томографа.

А Червоноармійська міжрайонна прокуратура відкрила проти фірми кримінальне провадження №32013050670000021 за фактом крадіжки 6,8 млн грн на закупівлю комп'ютерного томографа TSX-032A. Як виявилося, гроші з бюджету були внесені, але томографа лікарня так і не побачила.