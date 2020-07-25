“Вообщем так, Альбертыч.

Раньше я зарплату получал ночью, мелочью и в депо. За 15 лет купили пару новых троллейбусов и то б/у из России.

Сейчас получаю 15 000 гривен, техника новая, не троллейбус, ракета. Космос, да? Прокатитесь сами, попробуйте.

Чувствую себя человеком. Форма новая, вечером мойка салона, утром пришёл, включил кондёр и выехал на смену.

Запчасти всегда есть, резина новая. А совсем недавно мечтали хотя бы первую пару поменять.

Раньше нас таких, упоротых водил, оставалось всего человек 50 на весь город. А сейчас народ стал возвращаться. Из-за границы едут. Говорят: "Зачем я буду на дядю работать, если Город так транспортом занимается?".

Курсы новые открыли, сын мой вон тоже пошёл учиться на водителя.

У нас теперь династия. Соцпакет, страховка, подарки на Новый год и день коммунальщика, пионерские лагеря для детишек. На пенсию можно уже в 55, отпуск 30 дней гарантирован. Буфет есть, душевые делают, туалеты.

С кондукторами, правда, проблема. Никто не хочет работать идти. Некомплект в 50 процентов"

...

Поговорили с Васей по душам.

В день рождения ЮМЗ забрали с завода ещё новых три красавца.

Теперь у нас почти сотня новых троллейбусов.

За неполные пять лет мы фактически восстановили полностью уничтоженный дешевый муниципальный электротранспорт.

...

И вернули людям веру в себя.

Объединять, а не разъединять людей.

Это же так просто, правда?