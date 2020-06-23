Тимчасовий понтонний міст, урочисто відкритий не так давно поруч із зруйнованим Олексіївським мостом у Дніпропетровській області, зламаний вдруге за тиждень. Через чергову поломку конструкції сотні водіїв змушені розвертатися біля переправи і їхати в об'їзд. Подробиці події повідомляються на Facebook-сторінці OrdzhoCity.

Новий понтонний міст під Дніпром зламався вдруге за тиждень OrdzhoCity

За даними адмінів сторінки, крайня секція понтонного мосту не витримала ваги невеликої вантажівки. При цьому конструкцію спішно доробляли того ж дня, 22 червня.

Незважаючи на аварійну ситуацію, на момент написання посту жодних знаків, що сповіщали би водіїв про те, що переправа знову не працює, розміщено не було. Тому про аварію автомобілісти дізнаються прямо на місці, де змушені розвертатися і їхати на об'їзну.

"Про які 30 тонни може йти мова? Поліції на місці події немає, так само не регулюють рух в об'їзд. Транспорт який рухається з Нікополя і з боку Покрова, повертається назад і накидає зайве коло в 20км. Всі водії обурені", - сказано в повідомленні.

Новий понтонний міст під Дніпром зламався вдруге за тиждень OrdzhoCity

Новий понтонний міст під Дніпром зламався вдруге за тиждень OrdzhoCity

Нагадаємо, 20 травня в Дніпропетровській області впав Олексіївський міст. У момент проїзду перевантаженої фури, конструкція не витримала і проліт разом з вантажівкою полетів у воду. В якості тимчасової переправи 808-й понтонно-мостовий полк побудував поруч із зруйнованим мостом – понтонний. 4 червня понтонний міст урочисто відкрили за участю вищого керівництва області.

Новий понтонний міст під Дніпром зламався вдруге за тиждень OrdzhoCity

Пізніше з'ясувалося, що з "відкриттям" дещо поквапилися: захід провели до завершення робіт, так що для проїзду новий міст став реально доступний пізніше. А через три тижні після "відкриття", 21 червня, міст вперше закрили на "ремонт": довелося перетравлювати зламану конструкцію. І вже на наступний день, після проведення зварювальних робіт, міст був знову зламаний.