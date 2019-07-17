НАТО врятувало життя: спливли деталі потужного вибуху під Дніпром

Постраждалі у Пашеній Балці під Дніпром діти прискореними темпами одужують.

Чотирьох, яким дісталося трохи менше, вже виписали додому. Наймолодший поранений, 5-річний Сашко Редько, поки що у Дніпропетровській дитячій обласній лікарні, днями йому дістали осколок з ноги, пише "КП в Украине".

Останнім з реанімації у звичайну палату перевели найважчого з постраждалих – 16-річного студента військового ліцею Олександра Гаркушу. Під час вибуху на дитячому майданчику йому відірвало три пальці, також він отримав поранення у черевну порожнину. Ще знадобиться операція на кишечнику, плюс не всі осколки вдалося дістати, попереду тривала реабілітація та протезування. Його життя врятувала натовська аптечка батька-військового.

Олександр Гаркуша КП в Украине

"Син почувається краще, їсть потроху. Побачив увагу людей до себе. Командир взводу дзвонив, друзі провідують, – поділився новинами батько найстаршого з постраждалих Петро Гаркуша. – Спочатку дуже переживав, як без трьох пальців продовжуватиме навчання у військовому ліцеї. Але тепер трохи заспокоївся. Друзі дуже допомогли. Один однокурсник, наприклад, помітивши занепадницький стан Саші, заявив: "Якщо ти кинеш ліцей, то і я теж". Син буквально ожив, будує плани на майбутнє".

Батькам Саша зізнався, що відчуває за собою провину, оскільки постраждали діти. Щойно ліцеїст прийшов до тями після багатогодинної операції, то найперше запитав: "Як діти? Скільки їх постраждало? Де вони? В якому стані?"

Бабуся 5-річного постраждалого хлопчика зі сльозами згадує, що Саша-старший повернувся до неї в реанімації і запитав: "Ви, напевно, мене звинувачуєте в тому, що трапилося?"

Розслідуванням інциденту займається поліція, ще належить з'ясувати, хто ж приніс снаряд і підпалив його. Діти-очевидці розповідали, нібито, це був Саша Гаркуша. Батько ж хлопця стверджує, що його син, навпаки, хотів врятувати малечу, прийнявши удар на себе.

Чоловік запевняє: знайшов гранату інший хлопчик, який проходить як свідок.

"Син намагався врятувати дітей, відкинути гранату подалі, – каже Петро Гаркуша. – Але трохи забарився – з одного боку були діти, з іншого боку йшла дівчинка. Я тоді теж був на вулиці, почув вибух. Буквально за дві хвилини син подзвонив і ошелешив: "Тату, тут щось вибухнуло, мені відірвало пальці".

Батько побачив сина закривавленим, без трьох пальців і з вивернутим кишечником. Військовий, який пройшов Афганістан і бойові дії в зоні АТО, зумів дістати один осколок з лівої руки, побіг додому по натовську аптечку, яка залишилася ще з війни. До приїзду медиків чоловік вколов сину сильне знеболювальне. Саме воно, зізналися пізніше лікарі, фактично врятувало хлопцеві життя. Потерпілий міг отримати сильний больовий шок і до лікарні його б не довезли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селі Пашена Балка Дніпропетровської області 1 липня шестеро дітей отримали травми в результаті вибуху на дитячому майданчику.

Внаслідок вибуху поранення отримали шість неповнолітніх. Молодшій дитині 4 роки. Найстаршому – 16.

Пізніше з'явилися фотографії понівечених дітей.

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