Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Дніпро

НАТО врятувало життя: спливли деталі потужного вибуху під Дніпром

7.8т Читати матеріал російською

Постраждалі у Пашеній Балці під Дніпром діти прискореними темпами одужують.

Чотирьох, яким дісталося трохи менше, вже виписали додому. Наймолодший поранений, 5-річний Сашко Редько, поки що у Дніпропетровській дитячій обласній лікарні, днями йому дістали осколок з ноги, пише "КП в Украине".

Останнім з реанімації у звичайну палату перевели найважчого з постраждалих – 16-річного студента військового ліцею Олександра Гаркушу. Під час вибуху на дитячому майданчику йому відірвало три пальці, також він отримав поранення у черевну порожнину. Ще знадобиться операція на кишечнику, плюс не всі осколки вдалося дістати, попереду тривала реабілітація та протезування. Його життя врятувала натовська аптечка батька-військового.

Олександр Гаркуша

Олександр Гаркуша

КП в Украине

Новини
Прикрив побратимів від вибуху: історія героїчної загибелі "Фугаса" на Донбасі

"Син почувається краще, їсть потроху. Побачив увагу людей до себе. Командир взводу дзвонив, друзі провідують, – поділився новинами батько найстаршого з постраждалих Петро Гаркуша. – Спочатку дуже переживав, як без трьох пальців продовжуватиме навчання у військовому ліцеї. Але тепер трохи заспокоївся. Друзі дуже допомогли. Один однокурсник, наприклад, помітивши занепадницький стан Саші, заявив: "Якщо ти кинеш ліцей, то і я теж". Син буквально ожив, будує плани на майбутнє".

Батькам Саша зізнався, що відчуває за собою провину, оскільки постраждали діти. Щойно ліцеїст прийшов до тями після багатогодинної операції, то найперше запитав: "Як діти? Скільки їх постраждало? Де вони? В якому стані?"

Бабуся 5-річного постраждалого хлопчика зі сльозами згадує, що Саша-старший повернувся до неї в реанімації і запитав: "Ви, напевно, мене звинувачуєте в тому, що трапилося?"

Розслідуванням інциденту займається поліція, ще належить з'ясувати, хто ж приніс снаряд і підпалив його. Діти-очевидці розповідали, нібито, це був Саша Гаркуша. Батько ж хлопця стверджує, що його син, навпаки, хотів врятувати малечу, прийнявши удар на себе.

Чоловік запевняє: знайшов гранату інший хлопчик, який проходить як свідок.

Новини
Знайшли у сейфі у діда: на Рівненщині вибухом вбило двох дітей

"Син намагався врятувати дітей, відкинути гранату подалі, – каже Петро Гаркуша. – Але трохи забарився – з одного боку були діти, з іншого боку йшла дівчинка. Я тоді теж був на вулиці, почув вибух. Буквально за дві хвилини син подзвонив і ошелешив: "Тату, тут щось вибухнуло, мені відірвало пальці".

Батько побачив сина закривавленим, без трьох пальців і з вивернутим кишечником. Військовий, який пройшов Афганістан і бойові дії в зоні АТО, зумів дістати один осколок з лівої руки, побіг додому по натовську аптечку, яка залишилася ще з війни. До приїзду медиків чоловік вколов сину сильне знеболювальне. Саме воно, зізналися пізніше лікарі, фактично врятувало хлопцеві життя. Потерпілий міг отримати сильний больовий шок і до лікарні його б не довезли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селі Пашена Балка Дніпропетровської області 1 липня шестеро дітей отримали травми в результаті вибуху на дитячому майданчику.

Внаслідок вибуху поранення отримали шість неповнолітніх. Молодшій дитині 4 роки. Найстаршому – 16.

Пізніше з'явилися фотографії понівечених дітей.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна Дніпро
Теги
вибух діти
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
3
Смішно
7
Цікаво
20
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пигин Макс
Пигин Макс
Вам самим от себя не мерзко?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel