Начальник поліції Дніпропетровщини закликав учасників виборів дотримуватися законів

Начальник ГУНП у Дніпропетровській області Анатолій Щадило напередодні місцевих виборів звернувся до мешканців Дніпра та усієї області з проханням дотримуватися норм чинного законодавства. Він записав відповідне відеозвернення.

"У день виборів за дотриманням законності усіма суб'єктами виборчого процесу слідкуватимуть 11 тис поліцейських, робітників ДСНС, прикордонників, нацгвардійців, курсантів і викладачів університету внутрішніх справ. Мета усіх правоохоронців –проведення виборів виключно у правовому полі", – повідомив очільник обласної поліції.

Щадило нагадав учасникам виборчого процесу про відповідальність за порушення норм закону.

"Закликаю усіх учасників виборчого процесу дотримуватися чинного законодавства та не вдаватись до провокацій. Виборцям – не вступати в злочинну змову та не брати участь у так званих "сітках", "каруселях", не передавати нікому свій бюлетень. Кандидатам – не втручатися у роботу виборчих комісій. Членам комісій – не ухилятися від виконання своїх обов'язків та пам'ятати про кримінальну відповідальність за підробку виборчої документації", – сказав Анатолій Щадило.

Повне звернення можна подивитися тут:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у партії "Пропозиція" вимагають у правоохоронців розслідувати спробу провокації стосовного одного з лідерів цієї політсили, чинного мера Дніпра Бориса Філатова. Її, за інформацією партії, готував один з кандидатів у мери Дніпра.