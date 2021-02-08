НАБУ відкрило ще одну справу проти ексглави Дніпропетровської облради – ЗМІ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) нібито відкрило ще одне провадження проти колишнього голови Дніпропетровської обласної ради Святослава Олійника.

Про це повідомило видання "РБК Україна". Журналісти опублікували фото з матеріалів кримінальної справи. Згідно з ними, детективи зацікавилися майном чиновника, сумарна вартість якого на 6,2 мільйона гривень перевищує його максимальні доходи.

Справу проти ексголови облради НАБУ, як пишуть журналісти, зобов'язав відкрити Вищий антикорупційний суд. Справу розслідують за 368 статтею Кримінального кодексу – "Незаконне збагачення".

"Якщо вина Олійника буде доведена в суді, колишній голова Дніпропетровської обласної ради може отримати термін від п'яти до десяти років", – сказано в матеріалі.

Нагадаємо, раніше НАБУ за позовом ГО "Інформпростор" відкрило справу щодо мільйонного хабаря, який ймовірно міг взяти Святослав Олійник, щоб закрити справу керівників будівельної фірми "УПС".