На згадку про полеглих у боях: Філатов пустив річковими водами пам’ятний вінок

Маргарита Лук'янець Дніпро 21:01, 9.05.2020

У 75-ту річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Дніпро згадує своїх героїв. Увечері 9 травня на знак шани до загиблих у боях за Дніпро мер Борис Філатов пустив річковими водами пам’ятний вінок.

OBOZREVATEL публікує фото та відео з місця вшанування.

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Дніпро

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