На кандидата в мери Дніпра Краснова відкрили кримінальне провадження через підкуп виборців

Гліб Іванов Дніпро 14:56, 21.10.2020 Оновлено: 15:15, 21.10.2020

У Дніпрі відкрили кримінальне провадження за фактом прямого підкупу виборців лідером політичної партії "Громадська сила" і кандидатом у мери міста Загідом Красновим.

Про це пише "Наше місто" з посиланням на Дніпровський відділ поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

"Відомості про кримінальний злочин внесено в ЕРДР під №12020040030001903", – повідомили в поліції.

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Згідно ч.1 ст. 160 Кримінального кодексу України, за підкуп виборців правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років. Тим людям, які продали свій голос, також загрожує покарання – у вигляді штрафу або навіть позбавлення волі до двох років.

За даними спостерігачів, уже було зафіксовано 60 таких правопорушень, зокрема й у Дніпрі. І незважаючи на те, що Краснов всіляко заперечує причетність до підкупів у своєму відеозверненні, факти підтверджені свідками і доказами, пише видання.

Журналісти уточнили, що бізнесменові з кримінальним минулим зовсім не чужі такі методи "боротьби" за владу. У надії підвищити свої рейтинги Краснов, за численними повідомленнями в ЗМІ й соцмережах, вдається до всіляких "чорних" схем покупки голосів.

Так, за тиждень до місцевих виборів в інтернеті обурені городяни опублікували скрін повідомлення від куратора Загіда з "привабливою" пропозицією продати свій голос за 1000 гривень. Все, що потрібно – прийти в день виборів на дільницю, поставити галочку навпроти прізвища Краснова і відправити куратору фото бюлетеня.

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Пізніше з'ясувалося, що і в цій схемі проявилися бандитські замашки Краснова – депутат відмовився виплачувати обіцяні гроші, тим самим "кинувши" людей.

Нагадаємо, незважаючи на всі старання зачепитися за владу, Загіду Краснову соціологи пророкують тотальний провал – вище п'ятого місця цьому кандидату не піднятися.

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