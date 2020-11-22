На дорогах Дніпра працюють понад 70 одиниць спецтехніки: автошляхи та більшість тротуарів уже розчищено

Марія Шевчук Дніпро 11:10, 22.11.2020 Оновлено: 11:17, 22.11.2020

У ніч на 22 листопада прибирати та обробляти автошляхи Дніпра виїхало понад 70 одиниць спецмашин. Серед них – 65 посипальної техніки та сім навантажувачів. На ранок неділі 22 листопада комунальники для обробки доріг використали понад 1,5 тис. тонн протиожеледної суміші. Спецтехніка й далі працює, зазначають у департаменті благоустрою та інфраструктури міськради.

Комунальники розчищають дороги Дніпра від снігу
Комунальники розчищають дороги Дніпра від снігу
Комунальники розчищають дороги Дніпра від снігу

Водночас понад тисячу двірників і сім одиниць спецтехніки прибирають та оброблюють тротуари й пішохідні доріжки біля житлових будинків. Для цього вже використано понад 17 тонн піщано-соляної суміші. Переважну більшість дворів уже розчищено, додали в департаменті.

Комунальники розчищають дороги Дніпра від снігу
Комунальники розчищають дороги Дніпра від снігу
Комунальники розчищають дороги Дніпра від снігу
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Дніпро

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