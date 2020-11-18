На Дніпропетровщині трапився вибух у квартирі житлового будинку. Фото

Ольга Ліпич Дніпро 10:10, 18.11.2020 Оновлено: 10:10, 18.11.2020

У місті Нікополь Дніпропетровської області на підвіконні квартири вибухнув невстановлений предмет.

Як розповіли джерела OBOZREVATEL у правоохоронних органах, вибух трапився у квартирі, яка розташована на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку, 18 листопада о 06.30.

Правоохоронці зазначили, що, на щастя, ніхто не постраждав. Однак, вибухом було пошкоджено склопакет та грати вікна.

Вибух трапився на первому поверсі будинку

Крім того, пошкоджень зазнав припаркований поруч приватний легковий автомобіль – йому повибивало вікна.

Вибухом було пошкоджено автомобіль

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Коренівка Житомирської області колишній учасник Антитерористичної операції погрожував підірвати гранатою свою співмешканку.

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