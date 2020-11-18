На Дніпропетровщині трапився вибух у квартирі житлового будинку. Фото

У місті Нікополь Дніпропетровської області на підвіконні квартири вибухнув невстановлений предмет.

Як розповіли джерела OBOZREVATEL у правоохоронних органах, вибух трапився у квартирі, яка розташована на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку, 18 листопада о 06.30.

Правоохоронці зазначили, що, на щастя, ніхто не постраждав. Однак, вибухом було пошкоджено склопакет та грати вікна.

Крім того, пошкоджень зазнав припаркований поруч приватний легковий автомобіль – йому повибивало вікна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Коренівка Житомирської області колишній учасник Антитерористичної операції погрожував підірвати гранатою свою співмешканку.