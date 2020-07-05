На Дніпропетровщині спалахнула пожежа в багатоповерхівці: рятувальники витягали людей

У неділю, 5 липня, у одній із квартир 4-поверхового будинку селища Дніпровське Верхньодніпровського району Дніпропетровської області спалахнула пожежа. Там перебувало двоє людей.

Як повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, рятувальники, прибувши на місце виклику, побачили дим, що йшов із балкона на третьому поверсі.

Зазначається, що вогонь охопив приміщення кімнати та балкону однокімнатної квартири. Під час ліквідації пожежі, рятувальники виявили всередині задимленого приміщення двох людей.

У результаті пожежники врятували чоловіка 1979 року народження та жінку 1963 року народження. Пенсіонерку госпіталізували працівниками швидкої медичної допомоги з попереднім діагнозом – термічний опік стегна та гомілки ступні.

Пожежники рятували людей із пожежі в багатоповерхівці. ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

Повідомляється, що загальна площа пожежі склала 12 м.кв., вогонь охопив домашнє майно, меблі, та внутрішнє оздоблення стін квартири.

Загоряння було ліквідовано о 14:20, до гасіння залучили 10 працівників особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також масштабна пожежа трапилася 5 липня у житловій п'ятиповерхівці в м. Нова Каховка Херсонської області. Правоохоронцями розглядається версія навмисного підпалу. Підозрюваного затримано.