На День міста в Дніпрі вперше показали масштабну світло-лазерну артінсталяцію Dnipro Light Flowers

Перший день святкування Дня міста в Дніпрі закінчився виступом на фестивальному причалі популярних виконавців – гурту "Агонь" та презентацією світло-лазерної артінсталяції Dnipro Light Flowers.

Масштабне шоу тривало 15 хвилин. Для цього недіючу заводську трубу висотою 120 м покрили понад 700 джерелами світла, а на верхівці встановили найпотужніший в Україні лазер.

Це перша частина масштабної постіндустріальної світло-лазерної артінсталяції, яка загалом складатиметься з 13 заводських труб – у панорамі більш ніж 7 кілометрів. За допомогою світла, лазера та безпровідної синхронізації вони працюватимуть як єдиний артоб’єкт.

Гурт "Агонь" у Дніпрі

Світло-лазерна артінсталяція Dnipro Light Flowers

Світло-лазерна артінсталяція Dnipro Light Flowers

На День міста дніпрян та гостей міста дивувала перша і найвища труба, а решту реалізують пізніше. Подивитися на яскраве шоу зібралися тисячі містян уздовж усієї набережної.

Світло-лазерна артінсталяція Dnipro Light Flowers

Світло-лазерна артінсталяція Dnipro Light Flowers

Студентка Діана разом з подругами спостерігала за світло-лазерним шоу на Фестивальному причалі: "Це було дивовижно, фантастично гарно. Я такого ще в житті не бачила. Що сказати – ефектне завершення свята".

А родина Мороз приїхала до Дніпра на святкування дня народження міста з Павлограда.

"Цілий день сьогодні святкуємо з дніпрянами День міста. Відчувалась атмосфера сімейного свята. Відвідали локації на набережній, дочекалися світло-лазерного шоу і не пожалкували. Дуже сподобалося. Із захопленням подиху спостерігали. Організатори – молодці, що придумали таку родзинку. Бажаємо місту і надалі так активно розвиватися. Дніпро – це сила!" – підкреслив Євген Мороз.

Світло-лазерна артінсталяція Dnipro Light Flowers

Світло-лазерна артінсталяція Dnipro Light Flowers

А дніпрянка Тетяна святкувала День міста разом зі своєю великою родиною: "Кожного року на День міста проводиться щось нове і неординарне. Цьогорічне свято однозначно запам’ятається світло-лазерною артінсталяцією. Це було феєрично, особливо у поєднанні з композиціями на воді. Окрім того, приємно вразила розважальна програма на житломасиві. А загалом свято відбулося "на ура". Любимо і пишаємося рідним Дніпром!", – додала жінка.

Світло-лазерна артінсталяція Dnipro Light Flowers

Світло-лазерна артінсталяція Dnipro Light Flowers

Планується, що артінсталяція працюватиме щовечора в панорамі лівобережжя, а двічі на тиждень транслюватиметься лазерне шоу.

Світло-лазерна артінсталяція Dnipro Light Flowers

Загалом Dnipro Light Flowers стане найбільшою в світі постіндустріальною світловою інсталяцією, – зазначили у міському департаменті гуманітарної політики.