Модернізоване Правобережне управління соцзахисту відкрито для дніпрян

Опенспейс, електронна черга, дитячий куточок та всі умови для людей з інвалідністю: Правобережне управління соціального захисту після капремонту почало приймати дніпрян.

Новий затишний опенспейс, комфортна зона очікування, дитячий куточок. Після капітального ремонту розпочало свою роботу Правобережне управління соціального захисту населення, що на вулиці Трудовій, 1-А. Приміщення, в якому ще з радянських часів не було ремонту, стало доступним та зручним місцем для отримання послуг і людям з інвалідністю. Для цього встановлено пандуси та забезпечено окреме зручне табло (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Будівлю було побудовано в 1965 році під дитячий садок, а ми сюди переїхали в 2015 році. Після реорганізації у 2019 році районних управлінь у три міські міський голова Борис Філатов поставив першочергове завдання – відремонтувати приміщення управлінь соціального захисту. До цього будівля була в занедбаному стані. Фахівцям доводилося приймати відвідувачів у кабінетах, що було незручно як дніпрянам, так і соціальним працівникам. Так, уже з травня 2020 року у нас розпочався капітальний ремонт. Поки що було облаштовано опенспейс, санвузол, який також адаптований і для людей з інвалідністю. Також встановлено електронну чергу, що забезпечує більш комфортне обслуговування громадян, а для очікування передбачено диванчики та дитячу зону", – розповіла начальниця Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради Ольга Антонова.

Начальниця відділу приймання громадян Правобережного управління соціального захисту населення ДМР Світлана Вовк працює тут уже давно і зараз тішиться: "Зміни, що відбулися, нам дуже подобаються. Дуже дякую міській владі за турботу. Ці покращення відчувають і наші відвідувачі, бо умови приймання дніпрян стали більш комфортними. Ми, зі свого боку, продовжуємо надавати швидко та якісно послуги громадянам тепер у комфортних умовах".

Дніпряни вже встигли оцінити всі зручності нового світлого та затишного приміщення. Бо раніше своєї черги їм доводилося чекати в затісних коридорах перед кабінетами. Наприклад, Катерина Шестопал відвідує управління вже чотири роки, і їй є з чим порівняти: "Приємно була здивована оновленому офісу. Стало зручно і швидко. Підійшов, узяв талончик і одразу потрапляєш до фахівця. Мені також сподобався дитячий куток, тепер можна спокійно приходити з дітьми".

Дніпрянин Олександр Бунаков також задоволений змінами і як будівельник зазначає: "Я бачу, що роботи виконані якісно, молодці, так тримати й надалі. До ремонту тут був занедбаний стан, а зараз тут приємно перебувати. Коли заходиш у таке приміщення, настрій покращується, і я вважаю, що й фахівцям працювати також стало краще".

Олена Аршинова також оцінила ремонт: "Прекрасний ремонт і ставлення фахівців в управлінні мені дуже подобається. Тут завжди відчуваєш розуміння та повагу. В оновленому офісі стало більш комфортно, а електронна черга пришвидшує отримання соціальних послуг".

Правобережне управління соціального захисту населення обслуговує понад 162 тисячі мешканців, а отримувачів послуг більш як 45 тисяч. Наразі в оновленому опенспейсі дніпрян приймають 16 фахівців, які кваліфіковано надають майже 80 видів соціальних послуг. Завдяки формату опенспейс і новій техніці час приймання значно скорочується.

Модернізоване Правобережне управління соцзахисту відкрито для дніпрян

Модернізоване Правобережне управління соцзахисту відкрито для дніпрян

В оновленому приміщенні – опенспейс, електронна черга, дитячий куточок

В оновленому приміщенні – опенспейс, електронна черга, дитячий куточок

В оновленому приміщенні – опенспейс, електронна черга, дитячий куточок