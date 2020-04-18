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18 квітня • оновлено в 14:12
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Місцевих лідерів дискредитують, щоб запустити централізацію влади – Філатов

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Замість того, щоб продовжити передавати владу та ресурси людям на місця, в Україні роблять централізацію влади. При цьому провадиться активна кампанія по дискредитації лідерів на місцях. Таку заяву в ефірі програми "ІнфоВечір" на 5 каналі зробив Дніпровський міський голова Борис Філатов.

На думку мера Дніпра, намагання виставити лідерів місцевого самоврядування "феодальними баронами" є спробою згорнути реформу децентралізації.

"Це робиться, щоб згорнути децентралізацію. Запускається так звана димова завіса. Громадська думка переорієнтовується у хибний бік. Замість того, щоб будувати державу знизу, від територіальних громад, передати людям униз повноваження – децентралізацію згортають. Роблять централізацію", – зазначив Філатов.

Мер Дніпра також пояснив, з якою метою здійснюються спроби забрати у місцевого самоврядування повноваження ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція України, – ред.). На думку Філатова, центральна влада прагне керувати забудовами на місцях виключно зі столиці.

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Тема
Децентралізація в Україні
Особа
Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
Теги
ДАБІ реформа
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