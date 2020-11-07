"Міська мафія вкрала у нас спільну перемогу": Борис Філатов назвав вибори-2020 "фарсом"

Чинний мер Дніпра Борис Філатов, який балотувався на цю посаду у 2020 році від політичної партії "Пропозиція", назвав останні вибори голови Дніпровської міськради "фарсом". На своїй сторінці в Фейсбук він закликав своїх прихильників і всіх жителів міста "не дати в другому турі кандидату від мафії жодного шансу".

"У 2015 році відбувалася трагедія. Тоді прегарні непрохідні "демократичні" кандидати в сукупності забрали у мене більш ніж 10 відсотків голосів, а влада організувала арешти, спецназ і бронетранспортери. У 2020-му вибори перетворилися на фарс", – заявив Філатов.

Підставою для такої заяви стали численні провокації, через які, за словами мера Дніпра, довелося пройти його команді і йому самому під час передвиборчих перегонів.

"Технічні кандидати, яких було більше десятка, топталися щосили по мені на телеканалах Коломойського і Петровського укупі з іншими помийними медіаресурсами, а бандюки зривали мої зустрічі з людьми, кидаючись зеленкою з нашатирем і зображуючи із себе "націоналістів". Професійні мінусовщики, "антикорупціонери" з "патріотами", цього разу набрали кожен від піввідсотка до двох, але виконали завдання, поставлене їм їхніми господарями", – заявив Філатов.

Політик переконаний: якби виборча кампанія була чесною і цивілізованою – він зміг би перемогти вже в першому турі.

"Унаслідок їхніх зусиль я таки не дотягнув до перемоги в першому турі якихось нещасних три відсотки", – написав Філатов.

Хід і результати виборів підштовхнули політика до різкого висновку: "міська мафія вкрала у всіх нас нашу спільну перемогу. Зокрема, за допомогою "сіток" і "каруселей".

"Людська пам'ять має дивну властивість швидко забувати про погане. Дорогі земляки, згадайте краще, як зовсім недавно, ця банда на чолі з директором міськради" і його одіозним партнером Олегом Царьовим. розбирала тодішній Дніпропетровськ на запчастини. Коли десятки гектарів міської землі йшли в одні руки, електротранспорт знищувався на догоду приватним перевізникам, цілі тролейбусні маршрути зрізали на металобрухт, повсюдно процвітав "базар-вокзал", самобуди росли, як гриби, а всі, хто хотів отримати у виконкомі найменший папірець, були змушений стояти в черзі, щоб їм "виписали квиток", – нагадав Філатов реалії Дніпра кількарічної давності.

Водночас за словами чинного мера, його попередник Іван Куліченко ніяк не зупиняв свавілля, що коїлося в місті.

"А ніби як пристойний, але слабохарактерний Іван Іванович, виконував роль "картонного" мера, тоді як публіка, яка досі плутає у розмові відмінки, відчувала себе в нашому славному Місті "господарями життя". Забули? Так згадайте, будь ласка, ті, у кого коротка пам'ять", – запропонував Філатов.

Він закликав дніпрян прийти 22 листопада на виборчі дільниці і "не дати в другому турі кандидату від мафії жодного шансу".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що найбільшу підтримку виборців Дніпра на виборах міського голови отримав чиинний мер Борис Філатов. Разом з ним у другий тур виходить депутат Дніпровської міськради Загід Краснов. При цьому, за повідомленнями місцевих ЗМІ, останній може бути причетний до махінацій з результатами виборів: за даними журналістів, Краснову нібито приписувалися голоси, віддані за інших кандидатів.