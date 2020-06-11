Медики з Дніпра поскаржилися на цькування нардепа і свавілля правоохоронців

У Дніпрі в міській лікарні №21, яка є опорною лікарнею по боротьбі з коронавірусом, поліція провела слідчі дії і вилучила документи.

Як повідомляє видання "Наше місто", правоохоронці дестабілізували роботу медиків. Обшуки пройшли зокрема в кабінеті керівника лікарні Миколи Турчина. З кабінету вилучили документи.

Процедуру початку слідчий міського управління поліції Валерія Заславська з вилучення документів. На їх підготовку для поліції співробітники лікарні витратили кілька днів.

Накат силовиків на лікарню в Дніпрі спровокував заражений коронавірусом нардеп "Слуги народу" Кирило Нестеренко, який разом з головою облради Олійником, як стверджує видання, послідовно мстить медикам Дніпра за свій правдивий діагноз.

Варто зазначити, що слідчий Заславська заборонила журналістам бути присутніми при проведенні слідчих дій.

Нагадаємо, напередодні колектив медзакладу просив захисту від свавілля "слуги" Нестеренка у глави держави Володимира Зеленського. Лікарів і працівників лікарні підтримало безліч колег-медиків і простих жителів Дніпра.

Президент не відреагував на те, що відбувається в Дніпрі. Однак виступив із заявою Володимир Павлов, учасник експертної комісії по боротьбі з коронавірусом при обласній раді, ексдиректор обласної лікарні ім.Мечникова, який повідомив: "Я особисто набрав депутата Кирила Нестеренка, зробив запит правоохоронцям і переконався, що немає ніяких перевірок".

При цьому в результаті перевірки правоохоронців, яку спровокував Нестеренко і Олійник, нормальна життєдіяльність 21-ї міської лікарні заблокована. Медики просять про підтримку колег з усієї України і закликають владу країни захистити їх тиску і свавілля.

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