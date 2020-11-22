Медики про організацію голосування в Дніпрі: виборцям нічого не загрожує

Виборчі дільниці Дніпра повністю відповідають усім протиепідемічним вимогам, а прогулянка до місця голосування свіжим повітрям позитивно впливає на імунітет.

Про це на ранковому брифінгу в Дніпровській міській раді сказав директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики ДМР Артем Нідєлько.

"Усі дільниці підготовлені до проведення голосування. Вони забезпечені одноразовими масками, пірометрами, а також дезінфікуючими засобами. Потоки виборців розділені на вхід і на вихід. На підлогу нанесена спеціальна розмітка для зручності соціального дистанціювання. Виборцям нічого не загрожує. Ми закликаємо дніпрян скористатися своїм виборчим правом. При цьому, не забувайте про протиепідемічні заходи: беріть із собою маску, власну ручку", – підкреслив він.

Як зазначила під час брифінгу медична директорка КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги 6" ДМР Олена Землянська, статистика захворювань після першого туру не продемонструвала сплеску випадків зараження. Це свідчить про те, що з точки зору санітарно-епідемічних норм підготовка до виборів була виконана на високому рівні. До другого туру міська влада посилила вимоги щодо стану дільниць. Тож жодної загрози для виборців немає.

До того ж сам процес відвідування місця для голосування передбачає необхідність вийти на вулицю.

"Прогулянка свіжим повітрям стимулює до більш ефективної роботи дихальну і серцево-судинну системи. Відповідно, участь у виборах корисна не лише з точки зору виконання громадянського обов'язку, а й з точки зору зміцнення власного здоров'я", – підкреслила медик.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 листопада, мешканці Дніпра обирають міського голову в другому турі місцевих виборів. Голосування відбувається на 425 дільницях в усіх районах міста. Всі вони зранку відкрилися вчасно та працюватимуть до 20:00.