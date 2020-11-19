Колектив металургійного заводу заявив, що підтримає Філатова на виборах у Дніпрі

Колектив ПАТ "Дніпровський металургійний завод" висловив намір голосувати за Бориса Філатова в другому турі виборів міського голови.

Як пише "Дніпровська панорама", представники "ДМЗ" заявили, що увага керівництва Дніпра до проблем великих промислових підприємств допомагає їм долати економічну і галузеву кризи.

"В останні роки економіка України переживає далеко не кращі часи. Це можна сказати і про увесь гірничо-металургійний комплекс. Але незважаючи на всі складнощі, наше підприємство змогло залучити нового інвестора, який не побоявся заходити на не найновіший завод, у ненайпростіший час і, по суті, в прифронтову зону. На мій погляд, це свідчить про довіру великого приватного бізнесу до керівництва нашого міста. Тому на майбутніх виборах я буду підтримувати чинного мера Бориса Філатова", – розповів місцевим телевізійникам Іван Малий, директор по персоналу і соціальних питань ПрАТ "ДМЗ".

Нагадаємо, що два роки тому власником підприємства стала компанія DCH, одна з найбільших вітчизняних фінансово-промислових груп. Новий інвестор вклав чималі кошти в розвиток і модернізацію заводу. Власник холдингу Олександр Ярославський неодноразово зустрічався з мером міста Борисом Філатовим. Під час таких зустрічей керівник Дніпра піднімав перед інвестором і тему підвищення заробітної плати металургам, і екологічні питання.

"На виборах 22 листопада ми будемо підтримувати Бориса Альбертовича Філатова. У складній нинішній економічній ситуації, яка є в країні і в металургійній галузі, Філатов, напевно, єдиний, хто чітко розуміє важливість нашого підприємства для міста. Зі свого боку ми також розуміємо свою відповідальність перед Дніпром і виконуємо взяті на себе екологічні зобов'язання. За п'ять років наші інвестиції в екологічні проекти склали близько 350 млн. грн. Нам вдалося знизити викиди на 25%. Це хороший результат, який ми змогли досягти разом з міською владою", – зазначив Юрій Михайлов, директор з виробництва ПрАТ "ДМЗ".

За його словами, підприємство не збирається зупинятися на досягнутому. Серед найближчих проектів – керамічна наплавка простінків коксових батарей. Дана технологія не тільки підвищує ефективність роботи печей, а й знижує навантаження на навколишнє середовище.

Утім, меру міста колектив підприємства вдячний не тільки за підтримку "Петрівки". Як жителі Дніпра, металурги прекрасно бачать зміни, що відбуваються за воротами прохідної заводу.

"Я вважаю, що вибори мера міста – це можна порівняти з виборами народних депутатів і президента країни. Коли ми бачимо, що місто змінюється на краще, ми розуміємо – завдяки кому і завдяки якій команді це відбувається", – підкреслив Сергій Колдомасов, старший майстер доменного цеху.

З ним згоден і начальник цеху Олександр Андрієнко.

"У нас продовжилося будівництво метро – проект, який з 1995 року фактично був заморожений. Пустили тролейбуси на Парус, Тополю, Сокіл. Відремонтовано Новий міст – основна артерія, що з'єднує лівий і правий. Відновлено парк "Зелений Гай". Дуже хороші починання. Мер підтримує всілякі культурно-масові заходи. Це і джаз фестиваль, і шаховий турнір "Меморіал Синіцина". Це все завдяки нашому мерові", – заявив Андрієнко.

При цьому особливий акцент начальник доменного цеху зробив на тому, що розвиток йде рівномірно, не виключаючи навіть найвіддаленіші куточки мегаполісу.

"Селище Авіаторське минулого року увійшло до складу міста. Я знаю, які комунальні проблеми були до цього, і як вони вирішуються зараз. Я сам буду голосувати і всіх агітую голосувати за Філатова", – сказав він.

Інші представники трудового колективу не просто мають намір прийти на дільниці, а й агітують своїх друзів і близьких не залишатися осторонь від політичних процесів.

"Я сам проголосую. І рекомендую усім 22 листопада прийти на дільниці. Не потрібно відсиджуватися. Від того, який вибір ми зробимо, залежить, як ми проживемо наступні п'ять років", – зазначив майстер доменного цеху Микола Коропець, оцінюючи п'ятирічну роботу Філатова на посаді міського голови.