"Це тільки початок!" Кисилевський розповів про реконструкцію аеропорту в Дніпрі

Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав внесення в проєкт держбюджету на 2020 рік 1 млрд. грн. на реконструкцію злітно-посадкової смуги аеропорту Дніпро.

Про це повідомив народний депутат Дмитро Кисилевський. Реконструкція аеропорту - це тільки початок для подолання проблеми "острова", у який, за його словами, перетворили Дніпро.

"Рішенням проблеми аеропорту Дніпро посилено займається неформальна група депутатів, які представляють в парламенті Дніпропетровську область. Реконструкція державної злітно-посадкової смуги відкриє шлях для приватних інвестицій в модернізацію будівлі аеропорту. Але це тільки перший крок для подолання проблеми "острова", у який перетворили Дніпро" - зазначив Кисилевський.

На реконструкцію аеропорту в Дніпрі виділили 1 мільярд гривень

Він нагадав, що крім аеропорту, реконструкції потребують також дороги в Дніпрі.

"Важливо захистити фінансування добудови автомобільних доріг, які з'єднають Дніпро з "великою землею". У першу чергу – це напрямок Дніпро-Решетилівка. Окремо плануємо розглянути проблему, пов'язану з пасажирським залізничним сполученням – зд-квитки з Дніпра і в Дніпро не повинні бути найбільшим дефіцитом у країні", – сказав Кисилевський.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Дмитро Кисилевський розкритикував Кабмін за те, що в проекті держбюджету на 2020 рік не передбачено фінансування злітно-посадкової смуги аеропорту Дніпро.

Крім того, 1 жовтня Дмитро Кисилевський звернувся до бюджетного комітету ВР з ініціативою передбачити фінансування добудови дороги Н-31Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, другої черги об'їзної дороги міста Дніпро (південний обхід), а також дороги М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине в Дніпропетровській області.

Як писав OBOZREVATEL:

30 травня 2019 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підтримав реконструкцію аеропорту в Дніпрі замість будівництва нового в Солоному.

Мер Дніпра Борис Філатов на своєму акаунті в Facebook повідомив, що президент України Володимир Зеленський в курсі проблем городян, пов'язаних з відсутністю нормального повітряного сполучення в Дніпрі і займається їх вирішенням.

На думку експертів Airport Consulting Vienna, проект реконструкції Міжнародного аеропорту "Дніпро" може бути реалізований за 2 роки.

Член постійної комісії Дніпровського міської ради будівництва і архітектури Олександр Сирота заявив, що змін з будівництва аеропорту поки немає

Депутати з Дніпра виступили проти того, що Кабінет міністрів України не виділив в бюджеті на 2020 рік коштів на реконструкцію злітно-посадкової смуги в аеропорту Дніпра.

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