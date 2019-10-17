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17 жовтня • оновлено в 12:58
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"Це тільки початок!" Кисилевський розповів про реконструкцію аеропорту в Дніпрі

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Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав внесення в проєкт держбюджету на 2020 рік 1 млрд. грн. на реконструкцію злітно-посадкової смуги аеропорту Дніпро.

Про це повідомив народний депутат Дмитро Кисилевський. Реконструкція аеропорту - це тільки початок для подолання проблеми "острова", у який, за його словами, перетворили Дніпро.

"Рішенням проблеми аеропорту Дніпро посилено займається неформальна група депутатів, які представляють в парламенті Дніпропетровську область. Реконструкція державної злітно-посадкової смуги відкриє шлях для приватних інвестицій в модернізацію будівлі аеропорту. Але це тільки перший крок для подолання проблеми "острова", у який перетворили Дніпро" - зазначив Кисилевський.

На реконструкцію аеропорту в Дніпрі виділили 1 мільярд гривень

На реконструкцію аеропорту в Дніпрі виділили 1 мільярд гривень

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На аеропорт у Дніпрі виділять мільярд гривень – Філатов

Він нагадав, що крім аеропорту, реконструкції потребують також дороги в Дніпрі.

"Важливо захистити фінансування добудови автомобільних доріг, які з'єднають Дніпро з "великою землею". У першу чергу – це напрямок Дніпро-Решетилівка. Окремо плануємо розглянути проблему, пов'язану з пасажирським залізничним сполученням – зд-квитки з Дніпра і в Дніпро не повинні бути найбільшим дефіцитом у країні", – сказав Кисилевський.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Дмитро Кисилевський розкритикував Кабмін за те, що в проекті держбюджету на 2020 рік не передбачено фінансування злітно-посадкової смуги аеропорту Дніпро.

Крім того, 1 жовтня Дмитро Кисилевський звернувся до бюджетного комітету ВР з ініціативою передбачити фінансування добудови дороги Н-31Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, другої черги об'їзної дороги міста Дніпро (південний обхід), а також дороги М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине в Дніпропетровській області.

Як писав OBOZREVATEL:

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Особа
Дмитро Кисилевський
Місце
Україна Дніпро
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