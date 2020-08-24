Київ використав досвід Дніпра зі встановлення найвищого Прапора України

У Дніпрі найвищий прапор було встановлено ще у 2018 році. 9 канал

Піднятий до Дня Прапора в Києві найвищий прапор України має дніпропетровське коріння. Нинішній рекорд найвищого київського флагштока висотою 90 метрів став можливим завдяки технологіям, що дали змогу два роки тому підняти у Дніпрі прапор на висоту 72 метри. Про це у Facebook пише Юрій Голик.

"Дніпро. Київ. Два міста. Два найвищих Прапори України. Одна технологія", – пише Голик, який у 2015-2019 роках був радником голови Дніпропетровської ОДА.

Прапор у Дніпрі Facebook Юрія Голика

Ще недавно прапор у Дніпрі був абсолютним рекордсменом в Україні Facebook Юрія Голика

За словами Голика, команда у Дніпропетровській ОДА та Київ заявили про встановлення прапора одночасно ще у 2017 році. У підсумку в Дніпрі прапор встановили протягом року, а Києву знадобилося більше часу.

"Узимку цього року на зустрічі з Віталієм Кличком я розповів про нашу технологію цього Прапора, придуману і втілену легендарним Петровичем. Після цього Київ взяв на озброєння нашу технологію і зробив один в один за нею", – розповів Голик.

Прапор у Києві Facebook Юрія Голика

Будівництво флагштока за технологією, придуманою і втіленою Андрієм Курляком, і облаштування навколо прапора парку коштували Дніпропетровській ОДА у 2018-му 20 млн гривень. Застосування досвіду Дніпра дало змогу і в Києві здешевити весь проєкт.

"У результаті Прапор є. Вартість проєкту в рази дешевша. Терміни мінімальні. А ми раді і горді бути причетними до найвищого Прапора України в Києві. Спасибі меру Києва за грамотне рішення", – написав Голик.

Він також запропонував Віталію Кличку вивчити й інші проєкти Дніпропетровської області, реалізовані командою колишнього губернатора Валентина Резніченка. Таких проєктів налічується понад 2000, але Голик робить особливий акцент на двох: "Віталію Володимировичу, спроєкуймо на столицю ще двійко наших проєктів. Алею Героїв і Музей АТО, які ми створили у 2016-2018 роках у Дніпрі. Це буде правильно".

Нагадаємо, що нещодавно виповнилося чотири роки вуличній експозиції Музею АТО у Дніпрі, експонати для якої привозили із зони бойових дій.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!