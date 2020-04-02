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2 квітня • оновлено в 12:55
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Карантин у Дніпрі посилили: стало відомо, чого не можна робити

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У Дніпрі посилюються карантинні обмеження. Дотримання городянами карантину контролюватиме поліція, а порушникам загрожують великі штрафи. Про посилення обмежень, спрямованих на запобігання масовому зараження людей коронавірусною інфекцією, розповів мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці в Фейсбук.

Карантин у Дніпрі посилили: стало відомо, чого не можна робити

Уніан

"Карантин. Парки, сквери, пляжі, зелені зони, а також дитячі майданчики (!) тепер закриті для відвідування. Ці території патрулюватиме поліція і Національна гвардія. Порушникам правил карантину загрожує штраф від 17 тис грн", - повідомив Філатов.

Він звернувся до жителів міста із закликом відповідально підійти до дотримання встановлених обмежень, адже від цього, у прямому сенсі, залежать життя людей.

"Почуйте мене: не можна гуляти по паркам, кататися на гойдалках, взагалі виходити з дому без крайньої необхідності. Без перебільшень – це питання життя і смерті. Тільки дотримуючись правил карантину можна уникнути масового зараження і не допустити перевантаження системи охорони здоров'я тисячами хворих", - пояснив міський голова Дніпра.

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Тема
Карантин в Україні
Особа
Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
Теги
штрафы карантин
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