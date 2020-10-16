Кандидата в мери Дніпра Загіда Краснова викликали на дебати

Гліб Іванов Дніпро 18:43, 16.10.2020 Оновлено: 18:46, 16.10.2020

Кандидат на посаду міського голови Дніпра Євген Богиня викликав свого конкурента Загіда Краснова на публічні дебати.

Про це повідомляє телеграм-канал Реальний Дніпро.

"Чекаю вас Загід, вистачить ховатися за спини своїх спонсорів", – сказав Богиня.

Відомо, що Євген Богиня працював водієм, займався бурінням свердловин, був підприємцем.

Як пише Дніпровська панорама, в місті з нетерпінням чекають, чи не побоїться Краснов вийти на пряму розмову з простим городянином, який знає все про звичайне життя і зможе поставити своєму опонентові-мільйонеру гострі питання. Або ж – злякається і ухилиться від дебатів.

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