Кандидата в мери Дніпра Загіда Краснова викликали на дебати

Кандидат на посаду міського голови Дніпра Євген Богиня викликав свого конкурента Загіда Краснова на публічні дебати.

Про це повідомляє телеграм-канал Реальний Дніпро.

"Чекаю вас Загід, вистачить ховатися за спини своїх спонсорів", – сказав Богиня.

Відомо, що Євген Богиня працював водієм, займався бурінням свердловин, був підприємцем.

Як пише Дніпровська панорама, в місті з нетерпінням чекають, чи не побоїться Краснов вийти на пряму розмову з простим городянином, який знає все про звичайне життя і зможе поставити своєму опонентові-мільйонеру гострі питання. Або ж – злякається і ухилиться від дебатів.