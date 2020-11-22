Гуляй, дихай, голосуй: у Дніпрі почали роботу всі ярмарки. Фото

Марія Шевчук Дніпро 13:32, 22.11.2020 Оновлено: 13:48, 22.11.2020

У неділю, 22 листопада, дніпрян запрошують на старокозацький чай, гарбузовий пиріг і шаурму. Асоціація рестораторів Дніпра проводить недільник, висловлюючи так своє ставлення до карантину вихідного дня, повідомляють організатори акції, передає сайт міськради.

У Дніпрі проходить ярмарок вихідного дня
У Дніпрі проходить ярмарок вихідного дня
У Дніпрі проходить ярмарок вихідного дня

Ресторатори приготували для дніпрян сюрпризи: старокозацький чай із найбільшого у світі самовара, 10-метровий гарбузовий пиріг і 6-метрову шаурму!

У Дніпрі проходить ярмарок вихідного дня
У Дніпрі проходить ярмарок вихідного дня

Усіх, хто прийде на ярмарок після голосування, чекає невелике частування в подарунок.

Локації розташовані по всьому місту, ярмарок працює з з 9:00 до 18:00.

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