Гуляй, дихай, голосуй: у Дніпрі почали роботу всі ярмарки. Фото

У неділю, 22 листопада, дніпрян запрошують на старокозацький чай, гарбузовий пиріг і шаурму. Асоціація рестораторів Дніпра проводить недільник, висловлюючи так своє ставлення до карантину вихідного дня, повідомляють організатори акції, передає сайт міськради.

Ресторатори приготували для дніпрян сюрпризи: старокозацький чай із найбільшого у світі самовара, 10-метровий гарбузовий пиріг і 6-метрову шаурму!

Усіх, хто прийде на ярмарок після голосування, чекає невелике частування в подарунок.

Локації розташовані по всьому місту, ярмарок працює з з 9:00 до 18:00.