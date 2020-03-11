Уже по 27: в обмінниках Дніпра злетів курс долара

У середу, 11 березня, в обмінних пунктах Дніпра курс долара значно виріс після сильного обвалу.

Придбати американську валюту можна за 26,10 – 26,50 гривні. Продаж здійснюється за курсом 27,00 - 27,50 гривні за долар, повідомляє OBOZREVATEL.

В обмінниках Дніпра злетів курс долара Кореспондент. net

Курс євро також змінився: в порівнянні з вчорашнім днем, 10 березня, європейська валюта подорожчала на 1 гривню 75 копійок максимум. Так, в обмінних пунктах Дніпра євро купують по 29,70 – 30,80 гривні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Федеральна резервна система США через епідемію коронавірусу доларові банкноти з Китаю буде відправляти на карантин. Валюта, що надходить в Америку з Китаю або інших держав Азії, буде зберігатися протягом як мінімум семи-десяти днів, перш ніж її почнуть обробляти.

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