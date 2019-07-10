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На Дніпропетровщині знову подорожчає вода: опубліковані тарифи

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Комунальне підприємство "Аульський водовід" опублікувало інформацію про наміри підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.

Повідомлення про зміни в тарифах на воду з'явилося на сайті КП ДОР "Аульський водовід".

Згідно з новими розрахунками, тариф на воду становитиме:

Для багатоквартирних і приватних будинків, установ, організацій та юридичних осіб

7,08 гривні (з ПДВ) за 1 куб. м - централізоване водопостачання;

7,99 гривні (з ПДВ) за 1 куб. м - централізоване водовідведення;

Разом: 15,07 гривні (з ПДВ) за 1 куб. м - послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

У Дніпрі та області подорожчає вода

У Дніпрі та області подорожчає вода

KP.UA

Для суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

4,36 гривні (з ПДВ) за 1 куб. м - централізоване водопостачання;

7,99 гривні (з ПДВ) за 1 куб. м - централізоване водовідведення;

Разом: 12,35 гривні (з ПДВ) за 1 куб. м - послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Варто зазначити, що вода вже дорожчала зовсім нещодавно. Нові тарифи діють з 1 липня 2019 року.

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У Дніпрі подорожчало водопостачання: нові тарифи вже діють

Підприємство планує провести відкрите обговорення щодо подорожчання води. Повідомляється, що підставами для коригування тарифів є підвищення цін на електроенергію та паливно-мастильні матеріали. А також у зв'язку зі змінами в Податковому кодексі України та зростанням мінімальної зарплати.

"Аульський водовід" приймає зауваження і пропозиції щодо змін у тарифах від усіх бажаючих до 15 липня на пошту: aulypriem@ukr.net.

Відкриті обговорення чергового підвищення тарифів на воду пройдуть 16 липня о 10:00 за адресою Дніпропетровська область, Криничанський район, смт Аули, Комплекс будівель та споруд N2, Актовий зал (2 поверх).

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро ЖКХ комунальні послуги подорожчання
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