На Дніпропетровщині знову подорожчає вода: опубліковані тарифи

Комунальне підприємство "Аульський водовід" опублікувало інформацію про наміри підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.
Повідомлення про зміни в тарифах на воду з'явилося на сайті КП ДОР "Аульський водовід".
Згідно з новими розрахунками, тариф на воду становитиме:
Для багатоквартирних і приватних будинків, установ, організацій та юридичних осіб
7,08 гривні (з ПДВ) за 1 куб. м - централізоване водопостачання;
7,99 гривні (з ПДВ) за 1 куб. м - централізоване водовідведення;
Разом: 15,07 гривні (з ПДВ) за 1 куб. м - послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.
У Дніпрі та області подорожчає вода
KP.UA
Для суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
4,36 гривні (з ПДВ) за 1 куб. м - централізоване водопостачання;
7,99 гривні (з ПДВ) за 1 куб. м - централізоване водовідведення;
Разом: 12,35 гривні (з ПДВ) за 1 куб. м - послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.
Варто зазначити, що вода вже дорожчала зовсім нещодавно. Нові тарифи діють з 1 липня 2019 року.
Підприємство планує провести відкрите обговорення щодо подорожчання води. Повідомляється, що підставами для коригування тарифів є підвищення цін на електроенергію та паливно-мастильні матеріали. А також у зв'язку зі змінами в Податковому кодексі України та зростанням мінімальної зарплати.
"Аульський водовід" приймає зауваження і пропозиції щодо змін у тарифах від усіх бажаючих до 15 липня на пошту: aulypriem@ukr.net.
Відкриті обговорення чергового підвищення тарифів на воду пройдуть 16 липня о 10:00 за адресою Дніпропетровська область, Криничанський район, смт Аули, Комплекс будівель та споруд N2, Актовий зал (2 поверх).
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпро повернуться дощі з грозами. Прогноз погоди на 10 і 11 липня.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся