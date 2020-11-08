У Дніпрі розганяють фейк про підвищення тарифів за квартплату

7 листопада пізно ввечері в Дніпрі по соцмережах почали розганяти брехливу інформацію про підвищення тарифів на квартплату.

Дехто Геннадій Бутенко, який називає себе великим активістом і поборником справедливості, опублікував пост про підвищення тарифів на квартплату в Дніпрі в 2 рази. Свої слова він "підкріпив" липовим рішенням виконкому Дніпра, повідомляє "Наше Місто".

Коли дніпряни почали масово писати йому, що інформація є фейком і він нахабно бреше, Геннадій Бутенко видалив пости у всіх групах. Але коментарі людей під ними залишилися.

Дезінформувала городян ще одна активістка, ексзаступниця мера Дніпра Ірина Зайцева.

У пресслужбі Дніпра кореспонденту "Наше Місто" показали справжнє рішення виконкому під №915, а також зазначили, що жодного підвищення тарифів у Дніпрі не передбачається. Більше того, тарифи за квартплату в Дніпрі одні з найнижчих у країні.