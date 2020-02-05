У Дніпрі подорожчала вода: скільки потрібно платити

З середи, 5 лютого, для споживачів комунального підприємства "Дніпроводоканал" ввели нові тарифи на воду.

Про це повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook. Постанову про збільшення тарифів на воду затвердили під час засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

З сьогоднішнього дня для споживачів діють такі тарифи:

На централізоване водопостачання:

- споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення - 5,196 грн за 1 куб. м (без ПДВ);

- споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (споживачі, розташовані в багатоквартирному житловому фонді) – 12,78 грн за 1 куб. м (з ПДВ);

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На централізоване водовідведення:

- споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення - 4,176 грн за 1 куб. м (без ПДВ);

- споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (споживачі, розташовані в багатоквартирному житловому фонді) – 8,64 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

Разом загальний розмір тарифу складає 21,42 грн за 1 куб. м. (з ПДВ).

Раніше OBOZREVATEL писав, що в ряді областей України вирішили підвищити тарифи на холодну воду. Причиною цього є збільшення вартості електроенергії, а також зростання мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму.

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