У Дніпрі оголосили переможця тендеру на проект ЗПС для аеропорту

У понеділок, 10 лютого, відбувся тендер на проектування злітно-посадкової смуги для аеропорту в Дніпрі. Переможцем стала київська компанія "Інститут Укрдорпроект".

За результатами проведеного аукціону найвигіднішою виявилася пропозиція в розмірі 24,5 млн гривень. Про це OBOZREVATEL стало відомо в системі електронних закупівель Prozorro.

Пропозиції інших двох учасників з Києва та Харкова були відхилені замовником через невідповідність поданих документів умовам закупівлі.

Аеропорт в Дніпрі biz.liga.net

Навесні 2020 року відбудеться другий великий тендер по вибору забудовника. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко в ефірі 9 каналу.

"Завершення тендера - важливий крок до початку великого будівництва. Кілька місяців піде на розробку і експертизи документації, а вже влітку 2020-го стартують роботи на злітно-посадковій смузі", – розповів Бондаренко.

Відзначимо, що новий аеропорт побудують на умовах приватно-державного партнерства. На зведення ЗПС держава виділила 1,2 млн грн. Завершити будівництво планують у 2022 році.

Раніше OBOZREVATEL писав, що тендерний комітет відхилив усі пропозиції з проектування аеропорту в Дніпрі.

Анастасія Галашева, Катерина Мацак

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