У Дніпрі істотно подешевшає газ: опубліковані тарифи

У Дніпрі та області значно знизиться ціна на газ.

Істотні зміни відбудуться вже у вересні. Про це повідомили на сайті "Дніпропетровськгаз Збут".

Ціни на газ Цензор.НЕТ

Так, з'явилася інформація, що у вересні 2019 року ціна газу для жителів Дніпропетровської області буде знижена.

З 1 вересня по 30 вересня 2019 року вартість газу складе:

в Дніпрі (АТ "Дніпрогаз") - 6 грн 28 коп. за куб. м газу;

в Кривому Розі (АТ "Криворіжгаз") – 6 грн 07 коп. за куб. м газу;

інша частина Дніпропетровської області (АТ "Дніпропетровськгаз") – 6 грн 41 коп. за куб. м газу.

Відзначимо, що ціна знизиться приблизно на 10%.

Ціни на газ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Антимонопольний комітет звинуватив НАК "Нафтогаз" в тому, що компанія продає українцям газ, який вони зможуть використовувати взимку, по завищеними цінами.

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