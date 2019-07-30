Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Економіка

Дніпропетровська область отримала півмільярда гривень: на що витратять гроші

177 Читати матеріал російською

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства схвалив виділення 466 млн гривень на реалізацію 15 проектів у Дніпропетровській області.

Кошти призначені для будівництва і реконструкції важливих соціальних об'єктів, передає пресслужба Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Дніпропетровської області виділили 466 млн гривень

Дніпропетровської області виділили 466 млн гривень

focus.ua

Зокрема, зазначені кошти підуть на створення нового освітнього простору в школах і дитсадках Дніпра, Кривого Рогу та Перещепине Новомосковського району, реконструкцію обласної офтальмологічної лікарні та відділення постінтенсивного догляду новонароджених обласного перинатального центру, будівництво стадіону пляжних видів спорту, реконструкцію залу для боксу та спорткомплексу в Дніпрі, а також на оновлення спортивної інфраструктури в Кривому Розі та Новомосковську.

Також серед пріоритетів - реконструкція парку ім. Мершовцева у Кривому Розі.

Новини
Міськрада Дніпра візьме в кредит 300 мільйонів гривень: на що витратять гроші

Всього в Держбюджеті-2019 закладено 7,67 млрд гривень Державного фонду регіонального розвитку, з яких в Україні профінансують понад 700 проектів.

Розпорядник коштів ДФРР - Мінрегіон.

Рішення по проектам приймають обласні конкурсні комісії, затверджують міжвідомча комісія при Мінрегіоні і бюджетний комітет Верховної Ради.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що держава заплатить за проектну документацію для аеропорту в Дніпрі 56 млн гривень.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпропетровська ОДА бюджет будівництво
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel