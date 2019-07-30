Дніпропетровська область отримала півмільярда гривень: на що витратять гроші

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства схвалив виділення 466 млн гривень на реалізацію 15 проектів у Дніпропетровській області.

Кошти призначені для будівництва і реконструкції важливих соціальних об'єктів, передає пресслужба Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Дніпропетровської області виділили 466 млн гривень focus.ua

Зокрема, зазначені кошти підуть на створення нового освітнього простору в школах і дитсадках Дніпра, Кривого Рогу та Перещепине Новомосковського району, реконструкцію обласної офтальмологічної лікарні та відділення постінтенсивного догляду новонароджених обласного перинатального центру, будівництво стадіону пляжних видів спорту, реконструкцію залу для боксу та спорткомплексу в Дніпрі, а також на оновлення спортивної інфраструктури в Кривому Розі та Новомосковську.

Також серед пріоритетів - реконструкція парку ім. Мершовцева у Кривому Розі.

Всього в Держбюджеті-2019 закладено 7,67 млрд гривень Державного фонду регіонального розвитку, з яких в Україні профінансують понад 700 проектів.

Розпорядник коштів ДФРР - Мінрегіон.

Рішення по проектам приймають обласні конкурсні комісії, затверджують міжвідомча комісія при Мінрегіоні і бюджетний комітет Верховної Ради.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що держава заплатить за проектну документацію для аеропорту в Дніпрі 56 млн гривень.

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