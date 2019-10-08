Дніпро витратить 90 млн гривень на прибирання вулиць

Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровського міської ради домовився про закупівлю послуг з прибирання вулиць на загальну суму майже 90 мільйонів гривень.

Договір про надання послуг було укладено 4 жовтня. Про це сказано в документації, опублікованій в системі державних закупівель ProZorro.

Міськрада витратить на прибирання вулиць майже 90 млн гривень (ілюстрація) Волинські новини

Переможцем конкурсу стало ТОВ "ІНКОМЕКО". Підсумкова вартість - 89 926 291,34 гривень.

Договір передбачає надання компанією-переможцем послуг з прибирання та очищення доріг, доріжок, скверів від сміття, бруду, льоду і снігу, посипання їх сумішами від ковзання, нагляд за станом мостових споруд, утримання в порядку надземних і підземних переходів та інше.

В описі послуг, що закупаються, на ProZorro зазначено, що вони будуть надаватися в Шевченківському, Новокодацькому, Соборному, Центральному, Чечелівському районах.

Оплата буде здійснюватися з міського бюджету.

Раніше OBOZREVATEL писав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" 19 вересня підтримали законопроект "Про державні закупівлі", який передбачає удосконалення системи ProZorro. Проект закону містить ряд нововведень – підвищення ефективності закупівель, введення відповідальності за порушення законодавства в сфері закупівель, удосконалення механізму оскарження, гармонізацію з міжнародними стандартами.

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