"Загідівські активісти" з переляку видалили брехливі пости про підвищення квартплати в Дніпрі

Спійманий за руку на відвертій брехні про підвищення квартплати в Дніпрі псевдоактівіст Геннадій Бутенко, який всю ніч витратив на поширення в мережі фейків, із переляку їх видалив.

Раніше цей громадський діяч активно вмовляв голосувати за "Слуг народу" в Дніпрі. Тепер ратує за Загіда Краснова, використовуючи в якості передвиборчої агітації дезінформацію та фейки, передає "Наше Місто".

Всю ніч Геннадій Бутенко постив брехню у Фейсбук-групах Дніпра. Коли зрозумів, що його викрили, видалив свої пости. Але коментарі до них залишилися.

Слід зазначити, що городяни від початку відповідали Бутенку, що інформація, яку він поширює, не відповідає дійсності. Але той наполягав на своєму і на всю переконував людей.

Нагадаємо, в Дніпрі по соцмережах розганяють брехливу інформацію про підвищення тарифів на квартплату. Заступник мера Дніпра Михайло Лисенко заявив, що інформація про підвищення тарифів на квартплату, яку наплодили підручні Загіда Краснова, є чистої води фейком.