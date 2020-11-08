"Загідівські активісти" з переляку видалили брехливі пости про підвищення квартплати в Дніпрі

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Економіка
2,7 т.
У Дніпрі поширювали фейк про квартплаті

Спійманий за руку на відвертій брехні про підвищення квартплати в Дніпрі псевдоактівіст Геннадій Бутенко, який всю ніч витратив на поширення в мережі фейків, із переляку їх видалив.

Раніше цей громадський діяч активно вмовляв голосувати за "Слуг народу" в Дніпрі. Тепер ратує за Загіда Краснова, використовуючи в якості передвиборчої агітації дезінформацію та фейки, передає "Наше Місто".

Всю ніч Геннадій Бутенко постив брехню у Фейсбук-групах Дніпра. Коли зрозумів, що його викрили, видалив свої пости. Але коментарі до них залишилися.

"Загідівські активісти" з переляку видалили брехливі пости про підвищення квартплати в Дніпрі
"Загідівські активісти" з переляку видалили брехливі пости про підвищення квартплати в Дніпрі

Слід зазначити, що городяни від початку відповідали Бутенку, що інформація, яку він поширює, не відповідає дійсності. Але той наполягав на своєму і на всю переконував людей.

"Загідівські активісти" з переляку видалили брехливі пости про підвищення квартплати в Дніпрі

Нагадаємо, в Дніпрі по соцмережах розганяють брехливу інформацію про підвищення тарифів на квартплату. Заступник мера Дніпра Михайло Лисенко заявив, що інформація про підвищення тарифів на квартплату, яку наплодили підручні Загіда Краснова, є чистої води фейком.

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