"Де Коломойський?" Криклій розкрив плани щодо аеропорту в Дніпрі

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій анонсував масштабну реконструкцію аеропорту Дніпро. Він запевнив, що в нього будуть максимально залучати нових авіаперевізників, а не відстоювати інтереси олігарха Ігоря Коломойського.

В інтерв'ю LIGA.net чиновник зазначив, що в першочергових планах – створення якісної злітної смуги, а також будівництво нового терміналу. Крім того, Криклій підкреслив, що на останню мету кошти готовий надати інвестор. Він не виключив, що це – бізнесмен Олександр Ярославський, у якого досить серйозні наміри щодо аеропорту Дніпро.

Владислав Криклій Міністерство інфраструктури України

Відповідаючи на питання про те, як будівництво нового терміналу та злітно-посадкової смуги в Дніпрі вплине на допуск нових авіакомпаній в аеропорт, Криклій виключив лобіювання інтересів Коломойського.

"Дивіться, злітна смуга є державною. Термінал буде належати іншій людині. Де в цій формулі Коломойський? Ми будемо максимально сприяти залученню авіакомпаній – це частина державної політики. У Дніпрі буде, як в Запоріжжі. Нещодавно літав туди з Києва. Внутрішній рейс, ціна в обидві сторони – 950 грн – прекрасно", – сказав міністр.

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