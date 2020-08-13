Чеська компанія інвестує в дніпровський 'Південмаш' 50 мільйонів євро

Чеський концерн Witkowitz, який спеціалізується на виготовленні машинобудівного обладнання, планує інвестувати в "Південмаш" більше 50 млн євро для створення на його базі нових виробничих потужностей.

Основним завданням співпраці є розвиток нових проектів з реконструкції залізничних дизельних двигунів і виробництва водневих двигунів. Про це повідомили в пресслужбі підприємства.

Орієнтовний запуск виробництва планується на кінець 2020 року. До цього часу буде створено три окремі виробничі зони. Крім цього, планується формування торгового майданчика авторизованого дилера концерну Witkowitz.

Проект передбачає довгострокову співпрацю, в результаті якого будуть створені авторизовані сервісні центри з обслуговування локомотивів і дизельних двигунів, а також центр з капітального ремонту вагонів і колісних пар. У подальших планах – завод з виробництва обладнання для виробництва водню і центр з переобладнання локомотивів.

"Для Південмашу зараз дуже важливо отримувати нові замовлення і брати участь в міжнародних проектах. Останнім часом завод був у критичному стані – скорочували штат співробітників, не виплачувалися зарплати. Місяць тому Рада виділила 2 млрд грн, в тому числі на погашення заборгованості по зарплаті перед співробітниками заводу. Але потрібні ж нові замовлення", – поділилася на своїй сторінці в Facebook радник міністра інфраструктури Яніка Мерило.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на "Південмаші" зібралися випустити 5000 електробусів на 23 млрд гривень.