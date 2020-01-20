Аеропорт в Дніпрі буде проектувати російський бізнесмен, який працював на ворожу армію

Проектувати аеропорт в Дніпрі буде фірма російського бізнесмена Кульчицького, який працював на військову промисловість РФ.

Раніше портал 49000.com.ua повідомляв про те, що в Дніпрі закінчився тендер на розробку проектної документації будівництва аеродрому.

Виграла його фірма "Прогресстех-Україна", яка офіційно оформлена в Печерському районі Києва. Володіє фірмою Володимир Кульчицький. Офіційно він прописаний в Житомирській області, тільки ось громадянство у Кульчицького россійское.Сам власник "Прогресстех" явно неперебірливого у виборі клієнтів – він працював на американські, українські та російські компанії, в тому числі і на "оборонку" РФ.

49000.com.ua

Як повідомляє " Темний Лицар. Дніпро ", Кульчицький прямо в ЗМІ заявляв, що працював в Міністерстві оборони країни-агресора. Більш того, вже будучи бізнесменом, розраховував на замовлення російської "оборонки" на поставку тепловізорів, які "можуть стати в нагоді на Донбасі і в Сирії".

49000.com.ua

При цьому всім, фірму "Прогресстех" буквально продавили на тендері на проектування аеропорту (нагадаємо, аукціон кілька разів скасовували під різними приводами, – прим. Авт.), А сам Володимир Кульчицький ще й почесний доктор Київського політехнічного інституту.

49000.com.ua

49000.com.ua

49000.com.ua

49000.com.ua

Головний редактор сайту Цензор.НЕТ Юрій Бутусов прокоментував ситуацію так:

"Конкурс на проектування аеропорту Дніпро виграла фірма, що належить академіку Академії військових наук Російської федерації Володимиру Кульчицькому, відзначеному в 2003-му році президентом РФ В. Путіним званням заслужений працівник транспорту Російської федерації. Так, 17 січня тендер на проектування аеропорту виграла фірма" Прогресстех- Україна ", кінцевим власником якої є Володимир Антонович Кульчицький, громадянин РФ, який проживає в Москві. Зрозуміло, хто він такий в Мінінфраструктури прекрасно знають. Ціна на проектування був встановлена демпінгова, в 12 мільйонів гривень, очевидно, щоб за всяку ціну виграти тендер ", - повідомив на своїй сторінці в Facebook Юрій Бутусов.

Як акцентує Юрій Бутусов, "Прогресстех", головою правління якої є Кульчицький, в Україні працює давно. Але саме з початку війни компанія помітно посилила активність на українському ринку. З 2016-му році Кульчицький створив спільне підприємство з Київським політехнічним інститутом, став навіть раптово почесним професором КПІ. Кульчицького цікавить робота на стратегічних напрямках - в інфраструктурних проектах і в авіабудуванні в Україні. Кульчицький пропонує найкращим українським студентам КПІ безпосередньо влаштовуватися до нього, щоб всі перспективні кадри відразу потрапляли на замітку до "Прогресстех".

Також Юрій Бутусов додав, що в 2011-му році в журналі " Москва " професор Кульчицький пояснив свою стратегію дуже прямо і відверто:

"В останні роки з'явилася мода лякати людей" страшилками "про витік мізків. Не треба лякатися витоку мізків з країни, бо на даний момент вона значно знизилася, а для" Прогресстех "і зовсім такої проблеми не існує. Ми маємо дочірні фірми в Вірменії та на Україні, активно і з користю для справи акумулюємо у себе найкращі кадри, які знаходимо в СНД. Резерви там поки ще є, а роботи за фахом через розвал економіки днем з вогнем не знайдеш. і ми їх беремо до себе. Питання міграції з ближнього зарубіжжя в нашу країну дуже важливий дл її подальшого розвитку. Є ж у американців різні програми по грін-карт – "Національне надбання", "Соціальна безпека", "Видатна людина" ... З їх допомогою вони привертають до себе вкрай необхідних фахівців. І Росії потрібно проводити аналогічну лінію. якщо є реальна можливість залучити інженера ззовні, якщо рівень життя в Росії вище, ніж в колишніх союзних республіках, то цим треба скористатися ".

"Ось для якої мети працює Кульчицький в Україні – і хоче продовжити вербувати кадри на гроші державного бюджету" – акцентує редактор Цензор.НЕТ.

Юрій Бутусов підсумував і звернувся до керівництва країни:

"Сподіваюся, Служба безпеки дасть оцінку результатам тендеру з проектування Дніпровського аеропорту. В руки російської компанії віддано проектування одного з ключових інфраструктурних проектів, аеропорту, має важливе стратегічне значення. Хотілося б, щоб керівництво країни, яке відповідає за безпеку держави, взяло на себе відповідальність за це. чомусь не чути, щоб хоч одна українська фірма отримала російське держзамовлення з будівництва будь-яких державно важливих об'єктів. Ну і варто встановити, хто ам в міністерстві йде назустріч росіянам, хто прийняв рішення про допуск до тендеру взагалі. Сподіваюся, що парламент відреагує на таку подію. Конкурс треба скасовувати. Ніякого "Прогресстех" на стратегічних об'єктах України бути не повинно ".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі загорілося студентський гуртожиток.

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