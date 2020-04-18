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18 квітня • оновлено в 09:39
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Філатов зворушливо привітав дніпрян з Великоднем

1.1т
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Мер Дніпра Борис Філатов зворушливо привітав містян з Великодніми святами і закликав їх дотримуватися режиму самоізоляції і святкувати Великдень вдома. Листівки з привітаннями від Філатова вже кілька днів дніпряни знаходять у своїх поштових скриньках.

"Бережімо традиції і один одного": Філатов зворушливо привітав дніпрян з Великоднем

"Друзі! Великий Піст – це час зважити власні вчинки і впорядкувати думки. Цього року випробування карантином лише посилило його духовну і фізичну суть. Давайте берегти традиції, надаючи їм нового змісту. Давайте залишатися людьми і підтримувати одне одного навіть у найскладніші часи", - зазначено у тексті листівки.

Філатов закликав мешканців Дніпра провести свята вдома – і наголосив: у сучасному світі достатньо засобів зв’язку, аби спілкуватися з близькими, не наражаючи їх та себе на загрозу зараження коронавірусною інфекцією.

"Бережімо традиції і один одного": Філатов зворушливо привітав дніпрян з Великоднем

"Даруймо ближнім радість духовного єднання, не перериваючи карантинної самоізоляції. Бережіть себе! Усе обов’язково буде добре!" - закликав Філатов.

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Теми
Великдень Карантин в Україні
Особа
Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
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