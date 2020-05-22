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22 травня • оновлено в 11:20
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Філатов звинуватив "Слуг народу" у зриві ПЛР-діагностики коронавірусу: це злочин

6.3т
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У Дніпрі депутати від "Слуги народу" навмисно зривають роботу лабораторних центрів, які роблять ПЛР-діагностику. Мер Дніпра Борис Філатов назвав їхні дії диверсією. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Хто стежить за моєю бурхливою діяльністю, той знає, що я завжди називаю речі своїми іменами, але водночас намагаюся залишатися справедливим. Напевно, вже кого-кого, а мене важко назвати симпатиком центральної влади і, особливо, головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, з яким я неодноразово сперечався в телеефірах на всю країну. Проте те, що сьогодні влаштувала частина "зелених" депутатів ВР навколо лабораторних центрів, які роблять ПЛР-діагностику, важко не назвати диверсією", – написав Філатов.

"Мандрівне шапіто зірвало діагностику на коронавірус": Філатов висунув серйозне звинувачення "Слугам народу"
"Мандрівне шапіто зірвало діагностику на коронавірус": Філатов висунув серйозне звинувачення "Слугам народу"
"Мандрівне шапіто зірвало діагностику на коронавірус": Філатов висунув серйозне звинувачення "Слугам народу"

За словами мера Дніпра, "диверсія" триває й на місцевому рівні. Міські депутати від президентської політсили взялися закидати поліцію і прокуратуру скаргами на тих, хто проводить ПЛР-тести.

"У Дніпрі депутатське мандрівне шапіто, що отримало свої мандати з рук обдурених виборців лише волею випадку, фактично зупинило діагностику коронавірусу. Однак бездарні бадмінтоністи,"мамалюбитьшвидкість", годованці олігархів і інші ноунейми розважаються тим, що нацьковують на людей, які роблять аналізи і діагностику... поліцію і прокуратуру. І мало того, що вони займаються такими підлостями. Вони ще й публічно цим хизуються, звинувачуючи Віктора Ляшка і його підлеглих у всіх смертних гріхах!" - емоційно написав Філатов.

Озвучив політик і справжні, на його думку, причини такої поведінки депутатського корпусу.

"Найнеприємніше, що половина міста знає, в чому причина того божевілля, що відбувається. Справа в тому, що Дніпром давно й наполегливо ходять чутки, ніби кілька обласних чиновників спіймали "корону", але образилися через те, що цей факт не вдалося приховати від преси. І тому вони вирішили, що проти них існує змова, цитую марення запаленої начальницької уяви: "З метою усунення їх від управлінської діяльності", – підкреслив він.

Філатов назвав дії "Слуг народу" з блокування діагностики під час епідемії злочином.

"Зелені папуги, відкладіть убік (хоча б на час епідемії), свої дурні телеграм-канали, а також перестаньте писати доноси дядькові-міліціонеру на власних (!) же колег з "партії влади". Бо під час епідемії паралізувати роботу лабораторій – це не просто неймовірна дурість. Це – злочин. Як на мене, дивитися на цей паноптикум переконаних у своїй привабливості ідіотів, набраних у парламент за оголошеннями на парканах, уже просто нестерпно", – резюмував Філатов.

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Тема
Коронавірус
Особа
Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
Теги
тести Партія Слуга народу
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