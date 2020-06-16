Філатов звернувся до Шмигаля через будівництво метро в Дніпрі: той погодився допомогти

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що будівництво метро в місті заморожено через те, що влада не дає дозволу турецькому підряднику робити там вибухи.

Про це він повідомив під час ефіру програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, звертаючись за підтримкою до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Кабмін в своїй програмі багато говорить про "Велике будівництво", про створення робочих місць, тому я б хотів розповісти, напевно, про найбільше будівництво в країні. Це будівництво метро в Дніпрі. При чому в суспільній свідомості формується думка, що це будівництво міськради, хоча це гроші ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку. – Ред.), хоча це найбільший турецький підрядник, якого банк обрав на міжнародному конкурсі, хоча це польський інженер, а міськрада виступає просто пасивним замовником", – розповів Філатов.

Він додав, що будівництво вже рік заморожено, оскільки підрядник не може отримати дозвіл на вибухи в метро.

"Однак про яке "Велике будівництво" ми можемо говорити, якщо найбільший інвестиційний проект вже рік стоїть", – зазначив заходів Дніпра.

У свою чергу Шмигаль зазначив, що готовий посприяти у цій справі, однак тільки у рамках своєї компетенції та повноважень.

"Усе, що в межах компетенції Кабінету міністрів ми готові зробити. Ми не раз з вами спілкувалися. Профільні міністерства мають відповідні доручення розібратися. Я так само готовий прилюдно показати, де і як відбуваються всі процеси. Давайте разом подивимося, чому і хто не видає. Якщо є винуваті особи, які навмисно затягують ці речі, то вони повинні бути звільнені і притягнуті до відповідальності. Можливо, там є якісь розбіжності з чинним законодавством. Давайте разом подивимося", – підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, 11 червня 2013 року Верховна Рада ратифікувала кредитну угоду між ЄБРР і Україною про завершення будівництва метро в Дніпрі.

У липні 2013 року стало відомо, що будівництво метро буде активізовано в першій половині 2014 року. Однак закон про ратифікацію кредиту ЄБРР було підписано лише 19 вересня 2014 року президентом Петром Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головне управління Держпраці в Дніпропетровській області заблокувало будівництво метрополітену в Дніпрі.