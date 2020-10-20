Філатов закликав владу дати місцевому самоврядуванню в Україні важелі впливу

У Дніпрі проблему з викидами маслоекстракційного заводу "Потоки" міській владі на чолі з мером і одним з лідерів партії "Пропозиція" Борисом Філатовим вдалося вирішити завдяки прямим переговорам з власником підприємства, на яке скаржилися сотні жителів довколишніх житлових масивів.

Місто уклало з підприємством меморандум, згідно з яким на виробництві були встановлені фільтри тонкого очищення. Філатов переконаний, що зміна екологічної ситуації – це щоденний діалог і реальні інструменти в руках місцевого самоврядування. Люди самі повинні ухвалювати рішення про роботу підприємств в регіоні, який рівень забруднення повітря або рівень шуму допустимий в конкретному населеному пункті.

"Дозвіл на викиди дають в київських міністерствах, а дихають цим жителі великих міст. На "Потоках" ми переконалися, що фільтри встановлені. Залишилися питання з дрібними недоробками, але усі переконалися – керівництво підприємства йде назустріч активістам, дає можливість ознайомитися з технічною документацією і проводити в будь-який час контрольні заміри", – сказав Філатов під час візиту на завод 20 жовтня.

Філатов на заводі "Потоки"

Філатов на заводі "Потоки"

Він також підкреслив, що системні ремонти та благоустрій мікрорайонів не можуть примиряти людей з екологічними проблемами, які впливають на їхнє здоров'я.

При цьому місцеве управління по всій країні позбавлене важелів впливу на великі промислові підприємства. Про те, що центральна влада повинна передати містах екологічний контроль та інші повноваження впливу на поліпшення якості життя людей на місцях, Філатов заявляв неодноразово.

Філатов на заводі "Потоки"

Філатов на заводі "Потоки"

Мер Дніпра також додав, що навіть за відсутності у міста реальних повноважень, він веде переговори з власниками міських заводів на предмет екопереоснащенія виробництв. Філатов переконаний, що необхідно знаходити компроміси з підприємствами. Адже, якщо зупинити заводи, наприклад, в Кривому Розі – місто помре.

Він також подякував підприємцям, які чують і йдуть на діалог з місцевим самоврядуванням.

Філатов на заводі "Потоки"