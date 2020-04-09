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10 квітня • оновлено в 02:09
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Філатов яскраво нагадав дніпрянам про захист під час пандемії. Відео

1.4т
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Міський голова Дніпра Борис Філатов надів на пам'ятник Олександру Полю захисну маску.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, виклавши відповідне відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця новини).

Захисна маска в період пандемії коронавірусу висітиме на пам'ятнику до кінця карантину в Україні і повинна послужити дніпрянам нагадуванням про те, що слід стежити за своїм здоров'ям і носити індивідуальні засоби захисту.

Навіть пам'ятники в масках! Філатов яскраво нагадав дніпрянам про захист під час пандемії

"Всім дотримуватися правил карантину! Миколайович наказав. А він завжди знав, що робити", – написав Філатов.

Тришарову маску з символом Дніпра виготовили спеціально. Вона учерверо більше звичайної. На пам'ятник її одягав особисто Філатов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Філатов пообіцяв найближчим часом врахувати всі прохання жителів міста – і вжити максимально можливих заходів для того, щоб допомогти людям пережити карантин.

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Автор
Гліб Іванов
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
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