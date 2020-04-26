Філатов вимагає у Зеленського справедливості замість політичних репресій

Мер Дніпра Борис Філатов звернувся до президента України з вимогою виконати передвиборні обіцянки і стати гарантом справедливості в державі. Поки ж, на думку Філатова, Україна спостерігає лише розправу над політичними опонентами у турборежимі.

Потужне звернення до Зеленського Філатов опублікував на своїй сторінці в Фейсбук.

За словами мера Дніпра, приводом для звернення стало затримання його колеги, мера Покровська Олександра Шаповала. Його арешт Філатов вважає необгрунтованим і несправедливим.

"Головне, що ви нам всім обіцяли - це справедливість. Чи можу я поставити вам, пане президенте, тільки одне питання: "Скажіть, а хіба справедливо, коли за людину, яка нібито вкрав 1,3 мільйона гривень, прокуратура просить заставу в 17 мільйонів?" Ні, ні, звичайно, ви не впливаєте на правоохоронні органи і новий Генеральний прокурор, на відміну від попередника, вже точно не "ваша людина". Але просто скажіть:" Це справедливо? ". Чи Олександр Шаповал, який нікого не вбив і не згвалтував, повинен сидіти за гратами, тільки тому, що йому вшкварили непідйомну заставу, перед яким вимагали непідйомний відкат?", - запитує Філатов.

На думку мера Дніпра, особливо несвоєчасно влаштовувати розправи над неугодними під час карантину.

"Хіба справедливо, коли вся країна на карантині, але тільки дві гілки влади його не дотримуються? Місцеве самоврядування і силовики. Одні борються з епідемією, а інші - ваші опричники, так звані" пси государеві ", - цілодобово нишпорять в пошуках свіжої крові. І коронавірус їм не перешкода. Ви за справедливість? Так оголосіть своїм "псам" карантин. Хоча б до кінця епідемії", - емоційно заявив Філатов.

На думку мера Дніпра, в Україні з'являється практика усувати неугодних за допомогою кримінальних справ.

"Скажіть, коли вже закінчаться нескінченні кримінальні справи? Проти мерів. Проти місцевих депутатів. Громадських активістів. Політичних опонентів. А особливо проти веселих тітоньок, які по-смішному погрожують вам в Ютубі, а у підсумку, негідники в погонах шукають у них в дитячих ліжках водяні пістолети", - запитує Філатов.

"Повірте, у мене давні світоглядні розбіжності з мерами Одеси і Харкова, але хотілося б зрозуміти, а коли закінчаться їх нескінченні кримінальні справи, які роками переходять у спадок від одного президента до наступного? І скажіть, нові "підозри" у карантин - це хіба справедливо?", - додає він.

Надумані кримінальні справи порушуються, за словами Філатова, проти представників місцевого самоврядування по всій країні.

"У Києві ганяють заступників Кличко, у Вінниці СБУ (!) Шукає в мерії (!!) вкрадену сіль (!!!). У нас вже все добре в країні з держбезпеки, що треба спецслужбі сіллю займатися? Львів, Суми, Полтава, Покров, Черкаси, Конотоп... Володимир Олександрович, невже щоранку ваші апаратники не кладуть вам на стіл зведення про те, що в Україні кримінальні справи штампуються пачками? У вашому знаменитому турборежимі. В карантин. Що та некерована зграя, яку ви так красиво обіцяли реформувати і привести до тями, сьогодні об'єднала проти себе всіх: від з заходу до сходу, від мільйонного міста до маленького селища, від "міцного господарника" до добровольця. Проти брехні, переслідувань і репресій. Знаєте, Володимире Олександровичу, нині по всьому світу через епідемію народ з в'язниць випускають, а у нас в Україні, навпаки, пакують", - заявив Філатов.

Він закликав Зеленського зупинити репресії проти місцевого самоврядування.

"Сьогодні місцеве самоврядування вам не ворог, а, навпаки, воно для Вас порятунок. Делегуйте місцевої влади все найскладніші питання по створенню гідного життя в містах, селищах і селах. Забороніть величезній армії злодійкуватих і нерозумних чиновників, прокурорів і силовиків, що плодилися в країні десятками років, царювати в регіонах з мандатом від центральної влади. Зробіть так, щоб, нарешті, в Україні виникло справжнє, а не "картонне" місцеве самоврядування. З ресурсами, повноваженнями і відповідальністю. А самі займіться обороною країни від агресора, міжнародною політикою і економікою", - закликав президента мер Дніпра.