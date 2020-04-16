"Будете здивовані": Філатов відзвітував про ремонти доріг і будинків у Дніпрі

Мер Дніпра Борис Філатов відзвітував про ремонтні роботи на міських дорогах і у багатоквартирних будинках. Незважаючи на карантин, заплановані роботи проводяться у повному обсязі.

"Будете здивовані чистотою і порядком у місті", – пообіцяв Філатов у пості зі щотижневим звітом на своїй сторінці в Фейсбук.

"Хочу почати з головного. Місто живе, місто не впало у заціпеніння. Коли багато хто з вас вийде зі своїх квартир - будете здивовані чистотою, порядком і великою кількістю виконаних робіт. Тривають ремонти доріг, в першу чергу, внутрішньоквартальних. Подвір’я готові вже за 20 адресами. Найближчим часом, після закінчення робіт на Універсальній, будівельна техніка перейде у двори на сусідніх вулицях. Закінчується ремонт вулиці Космонавта Волкова і дворів на вулиці Гладкова. З наступного тижня приступаємо також до ремонту одного з основних проїздів на житловому масиві Мирний – вулиці Адміральська ", – перерахував Філатов.

Користуючись можливістю працювати, не заважаючи городянам, комунальні служби також активно взялися за відновлення вуличного освітлення, очищення дощоприймачів, нанесення дорожньої розмітки, встановлення антивандальних люків.

"Триває встановлення майже чотирикілометрового колесовідбійного бруса від вул. Космічної до Мерефо-Херсонського мосту. Також на фінішній прямій капітальний ремонт тепер уже пішохідної вулиці Короленка. Закінчено ремонти дахів у будинках по вулицях: Суворова, 29А, Старокозацький, 9, Воскресенська, 27, бульвар батальйону "Дніпро", 1А, Шмідта, 9, Пастера, 12, 16, Караваєва, 62, 35, Новошкільна, 78, 76, Будівельників, 5Б, просп. Героїв, 18А, 12 (під'їзди 3 і 4), 18, В . Мерзленко, 5, Боброва, 28, Громова, 3, Грушевського, 20, просп. Слобожанський, 87", – написав мер Дніпра.

"Також капітальний ремонт і заміна ліфтів зроблені за адресами: ж/м Тополя-1, 18, корп. 3, під'їзд 1, вул. Осіння, 13Б (під'їзд 2), 13 (під'їзд 4). Нові підйомники встановили в будинках лікарень на вулицях Філософська, 62, Шмідта, 26", – додав він.

Позитивно, за словами Філатова, карантин відобразився і на стані метрополітену в Дніпрі.

"Після того, як на період карантину зупинили метро, в тунелі підземки відремонтували один з стрілочних переводів, який давно потребував капітального ремонту. Впоралися за три дні, в той час як при жвавому трафіку на це пішов би місяць", – написав він.

Також, за словами мера Дніпра, під час карантину місто активно взялося за капітальний ремонт шкіл і дитсадків.

"Поки діти не відвідують заняття, в вісімнадцяти навчальних закладах тривають капітальні ремонти їдалень, дахів і спортзалів. Йдеться про школи №№ 137, 99, 139, 147, 138, 143, 67, 135, 96, 46, 130, 39, 15, 88, 118, 121, 76 та дитячий садок № 164. Триває капітальний ремонт спортивної школи №3", – перерахував Філатов.

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