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16 квітня • оновлено в 16:37
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Філатов відзвітував про ремонти доріг і будинків в Дніпрі

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Мер Дніпра Борис Філатов відзвітував про ремонтні роботи на міських дорогах і у багатоквартирних будинках. Незважаючи на карантин, заплановані роботи проводяться у повному обсязі.

"Будете здивовані чистотою і порядком у місті", – пообіцяв Філатов у пості зі щотижневим звітом на своїй сторінці в Фейсбук.

"Будете здивовані": Філатов відзвітував про ремонти доріг і будинків у Дніпрі

"Хочу почати з головного. Місто живе, місто не впало у заціпеніння. Коли багато хто з вас вийде зі своїх квартир - будете здивовані чистотою, порядком і великою кількістю виконаних робіт. Тривають ремонти доріг, в першу чергу, внутрішньоквартальних. Подвір’я готові вже за 20 адресами. Найближчим часом, після закінчення робіт на Універсальній, будівельна техніка перейде у двори на сусідніх вулицях. Закінчується ремонт вулиці Космонавта Волкова і дворів на вулиці Гладкова. З наступного тижня приступаємо також до ремонту одного з основних проїздів на житловому масиві Мирний – вулиці Адміральська ", – перерахував Філатов.

"Будете здивовані": Філатов відзвітував про ремонти доріг і будинків у Дніпрі

Користуючись можливістю працювати, не заважаючи городянам, комунальні служби також активно взялися за відновлення вуличного освітлення, очищення дощоприймачів, нанесення дорожньої розмітки, встановлення антивандальних люків.

"Будете здивовані": Філатов відзвітував про ремонти доріг і будинків у Дніпрі

"Триває встановлення майже чотирикілометрового колесовідбійного бруса від вул. Космічної до Мерефо-Херсонського мосту. Також на фінішній прямій капітальний ремонт тепер уже пішохідної вулиці Короленка. Закінчено ремонти дахів у будинках по вулицях: Суворова, 29А, Старокозацький, 9, Воскресенська, 27, бульвар батальйону "Дніпро", 1А, Шмідта, 9, Пастера, 12, 16, Караваєва, 62, 35, Новошкільна, 78, 76, Будівельників, 5Б, просп. Героїв, 18А, 12 (під'їзди 3 і 4), 18, В . Мерзленко, 5, Боброва, 28, Громова, 3, Грушевського, 20, просп. Слобожанський, 87", – написав мер Дніпра.

"Будете здивовані": Філатов відзвітував про ремонти доріг і будинків у Дніпрі
"Будете здивовані": Філатов відзвітував про ремонти доріг і будинків у Дніпрі

"Також капітальний ремонт і заміна ліфтів зроблені за адресами: ж/м Тополя-1, 18, корп. 3, під'їзд 1, вул. Осіння, 13Б (під'їзд 2), 13 (під'їзд 4). Нові підйомники встановили в будинках лікарень на вулицях Філософська, 62, Шмідта, 26", – додав він.

Позитивно, за словами Філатова, карантин відобразився і на стані метрополітену в Дніпрі.

"Після того, як на період карантину зупинили метро, в тунелі підземки відремонтували один з стрілочних переводів, який давно потребував капітального ремонту. Впоралися за три дні, в той час як при жвавому трафіку на це пішов би місяць", – написав він.

Також, за словами мера Дніпра, під час карантину місто активно взялося за капітальний ремонт шкіл і дитсадків.

"Поки діти не відвідують заняття, в вісімнадцяти навчальних закладах тривають капітальні ремонти їдалень, дахів і спортзалів. Йдеться про школи №№ 137, 99, 139, 147, 138, 143, 67, 135, 96, 46, 130, 39, 15, 88, 118, 121, 76 та дитячий садок № 164. Триває капітальний ремонт спортивної школи №3", – перерахував Філатов.

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Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна Дніпро
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